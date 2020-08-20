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Нардеп от ОПЗЖ Юрий Бойко перепишет акции "Волыньоблэнерго" на сына Анатолия

Нардеп от ОПЗЖ Юрий Бойко перепишет акции

Антимонопольный комитет (АМКУ) 20 августа, среди прочих, рассмотрит вопрос о приобретении пакета акций АО "Волыньоблэнерго" Юрия Бойко компанией АО ЗНВКИФ "Оникс" Анатолия Бойко.

Об этом говорится в повестке заседания АМКУ, которое должно состояться 20 августа, передает БизнесЦензор.

В результате сделки "Оникс" получит контроль более чем над 50% акций. Материалы по делу имеют статус "с ограниченным доступом".

Руководителем и акционером АО ЗНВКИФ "Оникс", согласно украинскому Госреестру, является Бойко Анатолий Юрьевич – сын Юрия Бойко, народного депутата, со-руководителя пророссийской фракции ОПЗЖ в Верховной Раде.

Как сообщалось, в феврале 2019 года, 75% акций Волыньоблэнерго были переписаны на кипрскую компанию San Posidanius Investments Limited.

Эта кипрская фирма является крупным акционером австрийских компаний ITONS Holding GmbH и ITSH Holding GmbH с долями соответственно 99% и 50%.

ITONS Holding GmbH, в свою очередь, принадлежит ООО "Укристгаз", которое раньше владела акциями Волыньоблэнерго и АО "Харьковская ТЭЦ-5".

В феврале 2019 года украинско-российский бизнесмен Павел Фукс заявлял, что Харьковская ТЭЦ-5, которой также владело ООО "Истгаз", была связана с одним из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" экс-главой Минтопэнерго и народным депутатом Юрием Бойко и экс-замглавой Минтопэнерго народным депутатом Юлием Иоффе.

Бойко Юрій (68) обленерго (325)


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Топ коментарі
+13
Вам ПАП снова в штаны насрал???
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20.08.2020 11:16 Відповісти
+13
hБойко Юрий
ttp://cenzoriv.net/index.php?name=pages&file=%C1%EE%E9%EA%EE http://cenzoriv.net/index.php?name=pages&file=%C1%EE%E9%EA%EE

Нардеп от ОПЗЖ Юрий Бойко перепишет акции "Волыньоблэнерго" на сына Анатолия - Цензор.НЕТ 9734
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20.08.2020 15:19 Відповісти
+4
Одним словом ЗаЖОПу.
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20.08.2020 13:40 Відповісти
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О по стопам Пети пошел.
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20.08.2020 11:08 Відповісти
Вам ПАП снова в штаны насрал???
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20.08.2020 11:16 Відповісти
наверное и в борщ тоже )))
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21.08.2020 07:48 Відповісти
Откуда у малороссов борщ? Щи, максимум. Или доширак, как правило
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21.08.2020 12:56 Відповісти
К чему-то готовится?
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20.08.2020 12:19 Відповісти
Одним словом ЗаЖОПу.
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20.08.2020 13:40 Відповісти
бедный, бедный Юрик...
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20.08.2020 14:19 Відповісти
бедный....Йорик)))))
Нардеп от ОПЗЖ Юрий Бойко перепишет акции "Волыньоблэнерго" на сына Анатолия - Цензор.НЕТ 2039

...
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21.08.2020 08:26 Відповісти
теперь ему надо будет оказывать помощь
он же бедный стал /круто /
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20.08.2020 14:48 Відповісти
hБойко Юрий
ttp://cenzoriv.net/index.php?name=pages&file=%C1%EE%E9%EA%EE http://cenzoriv.net/index.php?name=pages&file=%C1%EE%E9%EA%EE

Нардеп от ОПЗЖ Юрий Бойко перепишет акции "Волыньоблэнерго" на сына Анатолия - Цензор.НЕТ 9734
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20.08.2020 15:19 Відповісти
Это те самые ОПЗЖ, которые владеют всеми украинскими облэнерго, но на своих телеканалах про тарифный геноцид лохторату рассказывают? Правильно?
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20.08.2020 16:11 Відповісти
правильно. Эта такие хитрые технологии проросийской ОПЗЖ втирать и вешать лапшу своему лоХторату. Что бы лохи за них проголосовали пришли к власти, ну а потом нассать на этот лохторат. Грабить по тарифам будут дальше.
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20.08.2020 17:44 Відповісти
по вышкам нефтяным, к нему уже у правоохранительных органов вопросов нет...!?
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20.08.2020 23:15 Відповісти
Пашему нардепу можна бути бізнесменом, а рядовому службовцю не можна - пришють корупцію?!
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21.08.2020 00:23 Відповісти
негайна заборона опзж !!!!
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21.08.2020 00:33 Відповісти
я так думаю,що восени вся ця ******* опзжешна,служак наріду буде висіти
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21.08.2020 00:33 Відповісти
Да. нужно принять закон по повыщению тарифа на електроенергию. А то Бойко не за шо купить новые провода.
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21.08.2020 08:08 Відповісти
э не... провода - то доставка (ее нужно ввести отдельной платой...ну как у газовщиков (не дай Бог, конечно)
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21.08.2020 08:28 Відповісти
Всем заткнуться и слушать!
Знаете, чему учил нас Монтень?
Мужчина, который достиг возраста, соответствующего средней продолжительности жизни, должен передать все свои дела сыновьям, а сам - уединиться в башне и писать мемуары!
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21.08.2020 09:05 Відповісти
Мабуть, сподівається виграти вибори і готується до вищої посади.
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21.08.2020 09:47 Відповісти
---- Врешті--решт : хтось може пояснити такий постійно-- високий рейтинг цієї мразоти серед населення / виборців / України ?!?!?!
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21.08.2020 12:04 Відповісти
какой пи...ц твориться в этой стране, беня обокрал 19млн. вкладчиков Дэбилы голосуют за его нарко.бубочку, Крыса бойко наворовал на вышках и т.д и вливает гавно в уши через дважды судимого, пархатого рабиновича, гражданина Израиля, у которого за горбом дурка......им подавай опг заЖопу!
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21.08.2020 13:50 Відповісти
История кражи $150 000 000 или как украсть с бюджета
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=1844
Нардеп от ОПЗЖ Юрий Бойко перепишет акции "Волыньоблэнерго" на сына Анатолия - Цензор.НЕТ 8874
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21.08.2020 15:11 Відповісти

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