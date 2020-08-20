Нардеп от ОПЗЖ Юрий Бойко перепишет акции "Волыньоблэнерго" на сына Анатолия

Антимонопольный комитет (АМКУ) 20 августа, среди прочих, рассмотрит вопрос о приобретении пакета акций АО "Волыньоблэнерго" Юрия Бойко компанией АО ЗНВКИФ "Оникс" Анатолия Бойко.

Об этом говорится в повестке заседания АМКУ, которое должно состояться 20 августа, передает БизнесЦензор.

В результате сделки "Оникс" получит контроль более чем над 50% акций. Материалы по делу имеют статус "с ограниченным доступом".

Руководителем и акционером АО ЗНВКИФ "Оникс", согласно украинскому Госреестру, является Бойко Анатолий Юрьевич – сын Юрия Бойко, народного депутата, со-руководителя пророссийской фракции ОПЗЖ в Верховной Раде.

Как сообщалось, в феврале 2019 года, 75% акций Волыньоблэнерго были переписаны на кипрскую компанию San Posidanius Investments Limited.

Эта кипрская фирма является крупным акционером австрийских компаний ITONS Holding GmbH и ITSH Holding GmbH с долями соответственно 99% и 50%.

ITONS Holding GmbH, в свою очередь, принадлежит ООО "Укристгаз", которое раньше владела акциями Волыньоблэнерго и АО "Харьковская ТЭЦ-5".

В феврале 2019 года украинско-российский бизнесмен Павел Фукс заявлял, что Харьковская ТЭЦ-5, которой также владело ООО "Истгаз", была связана с одним из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" экс-главой Минтопэнерго и народным депутатом Юрием Бойко и экс-замглавой Минтопэнерго народным депутатом Юлием Иоффе.