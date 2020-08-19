На 102 году жизни умер президент Академии наук Украины Борис Патон

На 102 году жизни скончался выдающийся украинский ученый, многолетний президент Национальной академии наук Украины Борис Патон.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на аппарат СНБО, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, сейчас формируется государственная комиссия по похоронам, которая будет решать основные вопросы.

Патон с 1962 года возглавлял Национальную академию наук Украины. С 1953 года был директором Института электросварки имени Е. О. Патона.

Автор свыше 1000 публикаций, в частности, 20 монографий; свыше 400 изобретений.