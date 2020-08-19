Cirque du Soleil переходит под управление группы инвесторов

Управлять Cirque du Soleil теперь может перейти под управление группы инвесторов во главе с Catalyst Capital Group.

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на Bloomberg. передает БизнесЦензор.

Как сообщается, предложение инвесторов по спасению цирка оказалось лучшим среди всех поданных заявок и было одобрено советом директоров CdS. Переход цирка под управление инвесторов еще должен одобрить канадский суд.

Cirque du Soleil оказался на грани краха из-за пандемии COVID-19, вследствие которой были отменены все шоу цирка, а компания лишилась единственного источника заработка. В результате цирк объявил в конце июня о банкротстве и реструктуризации бизнеса. Изначально планировалось, что спасать компанию будут ее нынешние акционеры = американская инвестгруппа TPG, китайская Fosun и квебекские государственные инвестфонды CPDQ и Investissement Qubec. В общей сложности эта группа инвесторов должна была вложить в компанию $300 млн.

Однако в середине июля было объявлено о заключении соглашения с другой группой инвесторов, возглавляемой Catalyst Capital Group. Оно оказалось гораздо выгоднее для цирка, чем предложение акционеров: новые инвесторы готовы были взять на себя покрытие $760 млн долгов, вложить $375 млн на проведение новых шоу и учредить два фонда на общую сумму $20 млн, чтобы компания могла расплатиться с сотрудниками и подрядчиками. В обмен на это им достанутся все активы цирка, включая акции компании, принадлежащие TPG, Fosun и CPDQ.

По данным Ernst & Young, которая была назначена наблюдателем за процедурой реструктуризации CdS, цирк получал еще четыре неформальных предложения от других инвесторов, но все они были менее выгодными.