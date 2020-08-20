Министр финансов пояснил причины увольнения главы Таможенной службы

Причиной смены и.о. главы Государственной таможенной службы стало промедление в реформировании ведомства, в частности, подготовки перехода ведомства к работе в формате единого юрлица.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня по моей инициативе правительство назначило нового временного руководителя таможни – Андрея Павловского, который на сегодня является действующим заместителем главы Гостаможслужбы. Причина этого кадрового решения в том, что реформа таможни должна двигаться дальше, она не ограничивается только выполнением плановых показателей наполнения бюджета", – сказал Марченко.

Министр отметил, что с июня таможня начала выполнять план по поступлениях в госбюджет, догоняя отставание в начале года, а также внедрила ряд важных изменений.

"К сожалению, в последнее время участились случаи проволочек с выполнением поручений Министерства финансов по дальнейшему воплощению плана действий по реформированию таможни. В нынешний сложный период это недопустимо", – заявил Марченко.

"В частности, имело место постоянное промедление в вопросе подготовки и перехода Гостаможслужбы к функционированию по модели единого юридического лица, являющегося ключевым направлением реформы до конца этого года. Кроме того, мы все чаще слышали от бизнеса об отсутствии какой-либо реакции со стороны Гостаможслужбы на те проблемы, с которыми бизнес ежедневно сталкивается на таможне. Именно поэтому было принято решение осуществить кадровую ротацию", – добавил глава Минфина.

Как сообщалось, Кабмин накануне освободил от исполнения обязанностей главы Таможенной службы Игоря Муратова и назначил и.о. руководителя ведомства его заместителя Андрея Павловского.

Напомним, Кабмин назначил Муратова врио председателя Таможенной службы 24 апреля, уволив с этой должности Максима Нефьодова.

Министр финансов Сергей Марченко тогда анонсировал конкурс на нового главу Таможни, однако в мае заявил, что не будет инициировать смену Муратова.

Увольнения Нефьодова и главы Налоговой службы Сергея Верланова требовал бывший министр финансов Игорь Уманский, который сам был уволен с должности в конца марта, но затем стал советником главы Офиса президента Андрея Ермака.