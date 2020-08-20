Кабмин назначил двух заместителей главе Госгеокадастра

Кабинет министров на заседании 19 августа назначил Егора Бодрова и Павла Шевченко заместителями главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Оба чиновника назначены без конкурса, путем заключения с ними контрактов о прохождении государственной службы на период действия карантина.

Евгений Бодров – адвокат, владелец "Адвокатского бюро Бодрова".

Павел Шевченко до этого работал заместителем генерального директора - начальником Управления администрирования госпредприятия "Центр государственного земельного кадастра".

Как сообщалось, Кабинет министров 10 июня назначил предпринимателя Романа Лещенко председателем Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

С 1 октября 2019 года Лещенко был уполномоченным президента Украины по земельным вопросам (вне штата).