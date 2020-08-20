Разумков созвал внеочередное заседание Рады для внесения изменений в госбюджет

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента по требованию президента Владимира Зеленского.

Как сообщается на сайте Рады, заседание запланировано на 11:00 вторника, 25 августа, передает БизнесЦензор.

На нем планируется рассмотреть два законопроекта о внесении изменений в закон о госбюджете на 2020 год (№3963 и №3659), проект постановления об объявлении конкурса на лучший эскиз большого государственного герба Украины (№3994), ратификацию меморандума с ЕС для получения пакета макрофинансовой помощи на 1,2 млрд евро(№0063), ратификацию двух кредитов Европейского инвестиционного банка на ремонт дорог (№0055 и №0056).

В связи с этим комитетам Верховной Рады поручено обеспечить подготовку к рассмотрению на внеочередной сессии указанных выше вопросов.

Как сообщалось, в начале августа президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект №3963 о повышении минимальной зарплаты с 4 723 грн до 5 000 грн с сентября.