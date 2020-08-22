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"Укрэксимбанк" направил 3 млрд рефинансирования на кредит "Укравтодору"

Государственный "Укрэксимбанк" направил привлеченный у Национального банка 14 августа кредит рефинансирования 2,87 млрд грн на покупку облигаций "Укравтодора".

Как передает БизнесЦензор,  об этом председатель правления банка Евгений Мецгер сообщил на своей странице в сети Facebook.

Банкир уточнил, что после получения кредита рефинансирования "Укрэксимбанк" 19 августа принял участие в аукционе своп процентной ставки НБУ на такую ​​же сумму, зафиксировав риск переоценки привлеченного ресурса уровнем 6.5% годовых.

"И в тот же день заключили соглашение с "Укравтодором" о приобретении облигаций в размере 2,87 млрд гривен с фиксированной доходностью 9,99% годовых", – добавил глава банка.

По мнению Мецгера, таким образом банк "совершил инновационную комплексную трансакцию финансирования государственной программы "Большое строительство".

Как сообщалось, в апреле государственный "Укрэксимбанк" привлек кредит рефинансирования у Национального банка (НБУ) на сумму 6 млрд грн под залог пула активов.

Сразу же после этого "Укрэксимбанк" предоставил Госагентству автомобильных дорог ("Укравтодор") первую часть финансирования под госгарантии на строительство и ремонт дорог на сумму 5,78 млрд грн.

В июне "Укрэксимбанк" выделил "Укравтодору" второй транш кредита в размере 5,08 млрд грн на два года и снизил процентную ставку по второму займу с 10,5% до 9,99% годовых.

Напомним, Кабинет министров на заседании 1 апреля утвердил условия привлечения кредитных средств и предоставления государственных гарантий для "Укравтодора" на общую сумму до 19,27 млрд грн.

В рамках реализации решения "Укравтодор" осуществит ​​эмиссию пяти серий облигаций без осуществления публичного предложения, обязательства по которым обеспечены государственной гарантией. Затем облигации "Укравтодора" выкупит государственный "Укрэксимбанк".

В январе Верховная Рада приняла законопроекты №2661 и №2660, предусматривающие предоставление "Укравтодору" государственных гарантий по кредитам на общую сумму 19,27 млрд грн. В начале февраля законы подписал президент Владимир Зеленский.

Как отмечал Минфин в выводах к законопроекту, разработчиком не представлено информации об условиях, источниках и сроках привлечения "Укравтодором" кредитных средств под государственные гарантии.

Автор: 

дороги (1570) кредит (3282) рефінансування (361) Укравтодор (724) Укрексімбанк (370)


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22.08.2020 15:49 Відповісти
Народные деньги которые пошли в фонд борьбы с короновирусом, через дороги уже "отмыли", эфективность и самоокупаемость не изветна, потому, что не инвестиции с того же бюджета можно было слелать за которые надо показывать результат, а финансирование?,что то построили и хорошо, а по какой цене неважно,это же деньги народные взяты с бюджета на мелицыну для народа,не для Верховной Рады и Президента,а народу по логике так званой элиты и власти зачем деньги? он же сам их нам платит, теперь отмыв бюджета пошел, через рефинансирования банков.
А потом избранная наролом власть говорит, что держава у нас бидна, велики борги,тому грошей на медицину не выстачае, вакцины выробляти не можемо бо розуму не выстачае, литаки теж,будемо в борг купувати бо Мотор Сич продали за Италийськи острови,навить маски не можемо выробояты, теж в борг купуемо, так докерувались що все майно потрибно заложити и продати за борги включно з Землею.
Вы тут воюйте за Украину и з корроновирусом боритесь и якось поборете, поки влада останьне народне майно допродує, да и всю Украину и за долги заложили,головне щоб влада постийно говорила : "Слава Украині"бо вона патриотично краде.
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22.08.2020 18:28 Відповісти
Коли гроші мандрують по державних кишенях з одної в іншу, далі, назад, як то НБУ-Укрексім-Укравтодор-Укрексім-НБУ, то десь по дорозі трошки і налипне. Все правильно роблять.
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22.08.2020 21:53 Відповісти
Укравтодор-это некоммерческая организация. Они строят дороги за счет бюджетов.
Дороги в кредит-означает -все деньги из бюджета и из фонда короновируса уже распилены. А деньги очень нужны. Выборы на носу. Слугам на биг борды с радостной физиономией THE не хватает.
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23.08.2020 13:54 Відповісти
Пропали очередные 3 млрд ....
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24.08.2020 01:35 Відповісти
Теперь и банки на ручном управлении?

То есть - Зеля сказал Мацгеру предоставить кредитные каникулы для бизнеса, а банк теперь ещё и рефинансирует долги - "заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт".
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25.08.2020 12:12 Відповісти

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