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Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о госгарантиях по кредитам

Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о госгарантиях по кредитам

Верховная Рада уже на следующей неделе может рассмотреть законопроект о механизме государственных портфельных гарантий в размере 80%, который упростит доступ малого и микробизнеса к получению банковских кредитов.

Об этом рассказала заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Банковский залог - это один из крупнейших барьеров, который не позволяет бизнесу быстро и просто получить кредит. Я надеюсь, что во вторник в парламенте будет принят закон, который разрешит кредиты для малого и микробизнеса, для которого государство будет гарантировать 80% кредитного портфеля. Это означает, что за также займом не надо будет вносить большой залог. Это будет следующим шагом, который позволит нам сделать доступность финансирования", - сказала Ковалив.

Она отметила, что базовой вещью для успеха бизнеса является образование. В этом направлении создано несколько образовательных проектов для ветеранов АТО.

Кроме этого, Минэкономики запускает в 17 областных центрах школы и учебные программы для предпринимателей, возможно, в рамках этого обучения будут созданы и отдельные группы для ветеранов-предпринимателей.

Автор: 

законопроєкт (1668) кредит (3282) Ковалів Юлія (13)


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Ой боюсь в условиях Украины плохо это кончится...
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24.08.2020 10:21 Відповісти

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