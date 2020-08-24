В Украине за сутки 1 799 человек заболели COVID-19, – СНБО

В Украине по состоянию на утро понедельника выявлено 1 799 заболевших за сутки COVID-19, при этом 289 человек выздоровели, 22 ранее заболевших умерли.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Степанова, среди заболевших 127 детей, 86 медиков, госпитализированы 279 заболевших.

Днем ранее, 23 августа, было 1 987 заболевших за сутки COVID-19, 22 августа был абсолютный рекорд - 2 328 инфицированных за сутки, 21 августа - 2 106 заболевших, 20 августа - 2134, 19 августа - 1967 новых больных.

Количество инфицированных составило на утро понедельника 106 757 человек, выздоровевших - 52 524, умер с начала пандемии от COVID-19 2 293 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 51 940 человека, что на 1 488 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев за минувшие сутки зафиксировано в Черновицкой области (241), в Киеве (209), в Ивано-Франковской (170), Одесской (145), Львовской (142), Харьковской (141), Тернопольской (139) областях.

По словам Степанова, за сутки было сделано 13 542 теста на, из них 9350 - методом ПЦР.

Кроме того, по данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 1 813 подозрений на заболевание коронавирусом.