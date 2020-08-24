Wizz Air запустил прямой рейс из Львова в Португалию

Лоукостер Wizz Air 23 августа выполнил первый в истории прямой регулярный рейс из Львова в Португалию.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Авиаперевозчик планировал открыть этот маршрут еще с 1 июля одновременно с началом базирования одного самолета во Львове.

Однако авиакомпания перенесла запуск рейса из-за запрета властей Португалии, которые ограничили полеты из Украины на время пандемии COVID-19.

Обновленное расписание предусматривает, что Wizz Air будет летать из Львова в Лиссабон два раза в неделю по средам и воскресеньям.

Начало полетов в Португалию не означает снятия запрета на поездки в эту страну с туристической целью. По данным справочника консульской службы МИД Украины, в Португалию могут въезжать иностранцы с правом на временное или постоянное проживание в Португалии, имеющие национальную визу с целью работы, учебы, лечения или воссоединения семьи, обладатели права на долгосрочное пребывание в странах ЕС.