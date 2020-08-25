Еврокомиссия одобрила решение о пересмотре торгового соглашения с Украиной

Европейская комиссия одобрила решение, которое позволит увеличит объем торговли между Европейским Союзом и странами паневропейского и средиземноморского региона, в том числе, с Украиной.

Об этом в Брюсселе на брифинге сообщил представитель Еврокомиссии Даниэль Фэрри, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня Европейская комиссия одобрила ряд предложений с целью увеличить торговлю ЕС и соседних стран в панъевропейском регионе для того, чтобы внести свой вклад в экономическое восстановление. Сегодняшние предложения преследуют целью модернизацию преференциальных торговых соглашений, общая сумма которых в 2019 году составила 677 млрд евро", – сказал Фэрри.

Представитель ЕК уточнил, что эти предложения касаются "правил происхождения с тем, чтобы сделать эти соглашения более гибкими и более выгодными для бизнеса".

"Это касается таких стран, как Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария, Фарерские острова, Турция, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Палестина, Грузия, Республика Молдова, Украина, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория, Сербия и Косово", – добавил Ферри.

Как сообщалось, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявлял, что Украина рассчитывает начать пересмотр торговой части Соглашения об ассоциации с ЕС, а также считает приоритетным устранить технические барьеры торговли с Евросоюзом.



