Нацбанк признал проблемным банк "Аркада"

Правление Национального банка Украины (НБУ) 6 августа приняло решение об отнесении АО "АКБ "Аркада" к категории проблемных, ввело особый режим контроля за деятельностью банка и ввело в нем куратора.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует постановление Печерского районного суда Киева от 19 августа в деле по иску Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Согласно материалам суда, Фонд гарантирования требовал арестовать центральный офис банка, переданный в июле за долги топ-менеджерам компании бывшего министра экологии Николая Злочевского.

По данным Фонда, в 2019 году здание офиса рыночной стоимостью 554,78 млн грн и участок под ним ценой 65,61 млн грн были переданы в залог по долгу связанной с "Аркадой" компании в сумме 260 млн грн.

Уже 21 июля 2020 года якобы из-за невыполнения условий договора право собственности на недвижимость было зарегистрировано за кредитором, а уже 31 июля он передал все это имущество в залог другому физлицу. При этом срок выполнения обязательств по договору был установлен до 10 августа.

"Таким образом, заявитель отмечает, что АО "АКБ "Аркада" безвозмездно лишился своего имущества на сумму более 600 млн грн, имея проблемы с ликвидностью, что ставит под угрозу интересы вкладчиков и указанные действия направлены на нарушение их конституционных прав", – отмечается в решении суда.

В итоге суд пришел к выводу, что существует реальная угроза отчуждения имущества. Следовательно, суд удовлетворил заявление Фонда и арестовал здание центрального офиса банка "Аркада" и землю под ним.

Как сообщалось, ранее стало известно, что через несколько дней после того, как апелляционный суд отменил арест имущества банка "Аркада", право собственности на комплекс помещений банка и участок под ними по ул. Ольгинская, 3, получил бывший помощник экс-"регионала", владельца газодобывающей компании Burisma Николая Злочевского Олег Нелин, который сразу же передал это имущество в ипотеку гендиректору Burisma Group Тарасу Бурдейному.

Олег Нелин и Тарас Бурдейный – многолетние помощники и менеджеры Николая Злочевского – экс-нардепа, экс-министра экологии и природных ресурсов при Януковиче. Бурдейный – руководитель ООО "Энерго-сервисная компания "Эско-Пивнич", принадлежащей Burisma Holding Limited Злочевского, а также CEO Burisma Group.

Напомним, 14 июля банк "Аркада" подписал "протокол согласия" с инвесторами, в котором банк обязался привлечь 500 млн грн кредита для достройки трех жилых комплексов, отдав в залог помещение центрального офиса "Аркады" по ул. Ольгинской, 3 и отделения на ул. Е.Чавдар, 32.

Пресс-служба банка подтвердила, что центральный офис банка сменил владельца из-за долга компании-застройщика, заявив о планах вернуть здание после уплаты долга.

Банк "Аркада" создан в 1993 году. Основным владельцем банкапо состоянию на 1 июня 2020 года является Константин Паливода (74,797%).

По данным Нацбанка, на 1 июля 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45 место (1,9 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.