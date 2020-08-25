Пять европейских стран присоединились к санкциям ЕС за оккупацию Кыма

Пять европейских стран и Украина поддержали решение Совета ЕС о продлении до 23 июня 2021 года действия санкций, введенных ЕС против России в ответ на "незаконную аннексию Крыма и Севастополя".

Как сообщила пресс-служба Европейского Совета, к санкциям присоединились кандидаты на вступление в ЕС – Черногория и Албания, страны, участвующие в Европейский ассоциации свободной торговли – Исландия и Норвегия, а также Украина и Грузия, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Эти страны отныне будут следить за тем, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета. В сообщении отмечается, что Европейский Союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его.

Крымский пакет санкций предусматривает запрет на импорт продукции из оккупированного Крыма или Севастополя в ЕС, инвестиции в Крым или Севастополь, а также предоставление туристических услуг в Крыму или Севастополе, в частности, европейские круизные суда не могут заходить в порты на Крымском полуострове, кроме случаев чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, введен запрет на экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также связанных с разведкой и добычей нефти, газа и минеральных ресурсов. Также запрещается предоставление технической помощи, посреднических, строительных или инженерных услуг, связанных с инфраструктурой в этих секторах.

Как сообщалось, в июне Совет Европейского Союза продлил на год санкции, введенные Евросоюзом за оккупацию Крыма Россией.



