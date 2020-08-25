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Рада повысила минимальную зарплату с 1 сентября

Рада повысила минимальную зарплату с 1 сентября

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в госбюджет на 2020 год для повышения размера минимальной зарплаты до 5000 грн с 1 сентября.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего президентского законопроекта №3963 за основу проголосовали 326 народных депутатов, принятие документа в целом с учетом технико-юридических правок и предложений комитета поддержали 295 нардепов.

Законом с 1 сентября минимальная заработная плата в месячном размере повышается с 4 723 грн до 5000 грн, а в почасовом размере – с 28,31 до 29,2 грн.

При этом предусмотрено увеличение расходов на повышение размера должностного оклада работника 1 тарифного разряда ЕТС и установления его в размере 2225 гривен (повышение составит 5,86%).

Как пояснил, представляя законопроект, министр финансов Сергей Марченко, таким образоом будет сохранено соотношение между размером должностного оклада работника первого тарифного разряда и минимальной зарплаты, которое составляет 44,5%.

Министр уточнил, что принятие закона повлечет увеличение расходов госбюджета на 4 млрд грн, которое планируется профинансировать за счет экономии расходов на обслуживание государственного долга на 3,5 млрд грн благодаря более высокому курсу гривни, по сравнению с заложенным в госбюджете, а также увеличению поступлений бюджета на 500 млн грн (за счет поступлений от налога с доходов физлиц на сумму 400 млн грн и от НДС на 100 млн грн).

"Кроме того, будут созданы условия для детенизации заработных плат, которые выплачиваются в конвертах, вырастут поступления от Единого социального взноса на 1,7 млрд грн", – сказал Марченко.

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Как сообщалось, президент подал в парламент законопроект №3963 с поправками в госбюджет на текущий год об увеличении минимальной зарплаты с нынешних 4,723 тыс. грн до 5 тыс. грн с 1 сентября 2020 года.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, дополнительные расходы госбюджета на повышение должностного оклада сотрудника первого тарифного разряда ЕТС будут компенсированы за счет экономии на обслуживании госдолга. В частности, экономия в 3,5 млрд грн возникла за счет отклонения фактического курса гривни по сравнению с прогнозом на этот год, на котором основаны расчеты госбюджета.

Автор: 

ВР (2863) держбюджет (1568) закон (1481) парламент (1948) мінімальна зарплата (136) зарплата (1117)


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Обогащение страны может происходить лишь за счет торговли с иноземцами (у себя в стране торговля не увеличивает денежной массы, там купил и убавилось денег, там прибавилось, но в целом денег в стране остается столько же), потому нужно наполнять страну деньгами за счет торговли с иноземцами, надлежит помнить, что одна страна продает другой лишь три вида товаров: сырой продукт, как его дарует природа, обработанный продукт и, наконец, перевозку и доставку. Так что, если вертятся все эти три колеса, богатство должно хлынуть в страну подобно вешним водам.
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25.08.2020 12:47 Відповісти
Если в стране не увеличилось денежной массы за счет продажи продукции во вне, то денег в стране не стало больше и значит подымать зарплаты нет за счет чего.
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25.08.2020 12:49 Відповісти

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