Рада повысила минимальную зарплату с 1 сентября

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в госбюджет на 2020 год для повышения размера минимальной зарплаты до 5000 грн с 1 сентября.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего президентского законопроекта №3963 за основу проголосовали 326 народных депутатов, принятие документа в целом с учетом технико-юридических правок и предложений комитета поддержали 295 нардепов.

Законом с 1 сентября минимальная заработная плата в месячном размере повышается с 4 723 грн до 5000 грн, а в почасовом размере – с 28,31 до 29,2 грн.

При этом предусмотрено увеличение расходов на повышение размера должностного оклада работника 1 тарифного разряда ЕТС и установления его в размере 2225 гривен (повышение составит 5,86%).

Как пояснил, представляя законопроект, министр финансов Сергей Марченко, таким образоом будет сохранено соотношение между размером должностного оклада работника первого тарифного разряда и минимальной зарплаты, которое составляет 44,5%.

Министр уточнил, что принятие закона повлечет увеличение расходов госбюджета на 4 млрд грн, которое планируется профинансировать за счет экономии расходов на обслуживание государственного долга на 3,5 млрд грн благодаря более высокому курсу гривни, по сравнению с заложенным в госбюджете, а также увеличению поступлений бюджета на 500 млн грн (за счет поступлений от налога с доходов физлиц на сумму 400 млн грн и от НДС на 100 млн грн).

"Кроме того, будут созданы условия для детенизации заработных плат, которые выплачиваются в конвертах, вырастут поступления от Единого социального взноса на 1,7 млрд грн", – сказал Марченко.

Читайте также: Предложение Зеленского повысить "минималку" обойдется бюджету в 3 миллиарда, – Минфин

Как сообщалось, президент подал в парламент законопроект №3963 с поправками в госбюджет на текущий год об увеличении минимальной зарплаты с нынешних 4,723 тыс. грн до 5 тыс. грн с 1 сентября 2020 года.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, дополнительные расходы госбюджета на повышение должностного оклада сотрудника первого тарифного разряда ЕТС будут компенсированы за счет экономии на обслуживании госдолга. В частности, экономия в 3,5 млрд грн возникла за счет отклонения фактического курса гривни по сравнению с прогнозом на этот год, на котором основаны расчеты госбюджета.