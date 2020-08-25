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Рада одобрила кредит Евросоюза на 1,2 миллиарда

Рада одобрила кредит Евросоюза на 1,2 миллиарда

Верховная Рада ратифицировала Меморандум с Евросоюзом относительно получения Украиной макрофинансовой помощи ЕС в сумме до 1,2 млрд евро.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего президентского законопроекта №0063 за основу и в целом проголосовали 248 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к проекту документа, его принятие необходимо для вступления в силу указанного Меморандума, который был подписан 23 июля в Брюсселе.

Указанным договорам определено, что макрофинансовая помощь может быть оказана Украине двумя траншами – по 600 млн евро каждый. Предоставление первого транша не требует исполнения дополнительных условий и возможно после вступления договора в силу.

Выплата второго транша помощи будет обусловлена ​​как удовлетворительным выполнением мероприятий в рамках реализации программы, согласованной с МВФ, так и положительной оценкой Еврокомиссией прогресса, достигнутого в отношении ряда мер по внедрению макроэкономических и структурных реформ.

Период между предоставлением первого и второго траншей составляет не менее 3 месяцев.

Ожидаемый срок погашения кредита – 10-15 лет. Исходя из условий заимствования в рамках предыдущих четырех программ макрофинансовой помощи ЕС, процентная ставка заимствования по новой программе на срок до 15 лет прогнозируется на уровне до 2% годовых.

Напомним, Совет ЕС в конце мая одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса.

После этого Киев и Брюссель начали переговоры в отношении будущего меморандума, в котором должны быть прописаны условия для выделения второго транша.

Автор: 

Єврокомісія (1085) кредит (3275) Євросоюз (5094)


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Та шо ж це за позика? На 40 км "Великого дерибану".

15.07.2020
http://nashigroshi.org/2020/07/15/chas-rekordiv-pivmil-iarda-dolariv-za-30-km-dorohy/ Час рекордів. Півмільярда доларів за 30 км дороги
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25.08.2020 15:54 Відповісти
Мрази
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25.08.2020 15:55 Відповісти
Украина уже должна отдавать под 90 миллиардов долларов по кредитам. А они еще набирают. И они их проедают, а не налаживают создания производств товаров сырья и обработанной продукции на продажу другим странам. А если страны ничего не производят и ничего не продают, то они обречены быть нищими. И нужно во всех странах мира иметь послов, которые будут договариваться о зонах свободной торговли и нужно налаживать эту торговлю. Предлагать продукцию свою и договариваться от поставках ее туда и зарабатывать деньги. Что ж они дальше загоняют страну в жопу кредитную и ничего не создают и не открывают рынки. Власти Украины - это полные бездари и они не понимают, что нужно делать! Они наверное не читают даже книжек и смотря на них приходит в голову только одно слово их описывающие - быдло, хотя есть еще одно - жлобье! Они только способны придумывать схемы, как украсть у государства, они не понимают, как зарабатывать вместе с государством и будут в выигрыше и они и люди. И в честный способ торговли и производств и т.д. Можно заработать намного больше, чем они там воруют. Можно много миллиардеров в стране сделать честным способом и еще больше миллионеров. Процветание сделать и благополучие. Это ужасно, что начитанных людей нету во власти и там одно тупорылое быдло мафиозных кланов.
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25.08.2020 16:30 Відповісти
на офшор ослу в оман....
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25.08.2020 20:21 Відповісти
Пріму любоє с любой старани)
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25.08.2020 21:18 Відповісти

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