Рада одобрила кредит Евросоюза на 1,2 миллиарда
Верховная Рада ратифицировала Меморандум с Евросоюзом относительно получения Украиной макрофинансовой помощи ЕС в сумме до 1,2 млрд евро.
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего президентского законопроекта №0063 за основу и в целом проголосовали 248 народных депутатов.
Согласно пояснительной записке к проекту документа, его принятие необходимо для вступления в силу указанного Меморандума, который был подписан 23 июля в Брюсселе.
Указанным договорам определено, что макрофинансовая помощь может быть оказана Украине двумя траншами – по 600 млн евро каждый. Предоставление первого транша не требует исполнения дополнительных условий и возможно после вступления договора в силу.
Выплата второго транша помощи будет обусловлена как удовлетворительным выполнением мероприятий в рамках реализации программы, согласованной с МВФ, так и положительной оценкой Еврокомиссией прогресса, достигнутого в отношении ряда мер по внедрению макроэкономических и структурных реформ.
Период между предоставлением первого и второго траншей составляет не менее 3 месяцев.
Ожидаемый срок погашения кредита – 10-15 лет. Исходя из условий заимствования в рамках предыдущих четырех программ макрофинансовой помощи ЕС, процентная ставка заимствования по новой программе на срок до 15 лет прогнозируется на уровне до 2% годовых.
Напомним, Совет ЕС в конце мая одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса.
После этого Киев и Брюссель начали переговоры в отношении будущего меморандума, в котором должны быть прописаны условия для выделения второго транша.
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15.07.2020
http://nashigroshi.org/2020/07/15/chas-rekordiv-pivmil-iarda-dolariv-za-30-km-dorohy/ Час рекордів. Півмільярда доларів за 30 км дороги