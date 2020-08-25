Рада одобрила кредит Евросоюза на 1,2 миллиарда

Верховная Рада ратифицировала Меморандум с Евросоюзом относительно получения Украиной макрофинансовой помощи ЕС в сумме до 1,2 млрд евро.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего президентского законопроекта №0063 за основу и в целом проголосовали 248 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к проекту документа, его принятие необходимо для вступления в силу указанного Меморандума, который был подписан 23 июля в Брюсселе.

Указанным договорам определено, что макрофинансовая помощь может быть оказана Украине двумя траншами – по 600 млн евро каждый. Предоставление первого транша не требует исполнения дополнительных условий и возможно после вступления договора в силу.

Выплата второго транша помощи будет обусловлена ​​как удовлетворительным выполнением мероприятий в рамках реализации программы, согласованной с МВФ, так и положительной оценкой Еврокомиссией прогресса, достигнутого в отношении ряда мер по внедрению макроэкономических и структурных реформ.

Период между предоставлением первого и второго траншей составляет не менее 3 месяцев.

Ожидаемый срок погашения кредита – 10-15 лет. Исходя из условий заимствования в рамках предыдущих четырех программ макрофинансовой помощи ЕС, процентная ставка заимствования по новой программе на срок до 15 лет прогнозируется на уровне до 2% годовых.

Напомним, Совет ЕС в конце мая одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса.

После этого Киев и Брюссель начали переговоры в отношении будущего меморандума, в котором должны быть прописаны условия для выделения второго транша.