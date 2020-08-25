Крупные сети АЗС продолжили повышать цены на бензин и дизтопливо

Крупные розничные сети АЗС за выходные 22-25 августа повысили цены на бензины и дизельное топливо еще на 10-50 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, сеть АЗС Shell повысила цены на бензин марки А-95 и дизельное топливо на 39 коп. – до 25,37 грн/л и 24,37 грн/л соответственно. Бензин А-92 на станциях этой сети подорожал на 8 коп. – до 23,56 грн/л.

На станциях столичной сети KLO цены на бензины выросли на 30 копеек: "А-92" – до 22,79 грн/л, А-95 – до 23,79 грн/л.

Все виды топлива в сети "Параллель" подорожали на 50 копеек: до 24,82 за литр бензина А-92 и дизтоплива и до 25,82 грн за литр А-95.

Сети как "Укргаздобыча" и Motto повысили цены в регионах на 10-20 коп./л.

Как сообщалось, крупные сети АЗС в период с 17-21 августа повысили цены на бензины и дизельное топливо на 50-80 копеек за литр.



