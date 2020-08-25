Рада утвердила кредит на 450 миллионов евро на ремонт трассы Киев-Одесса

Верховная Рада ратифицировала Финансовое соглашение "Европейские дороги Украины III (проект "Развитие трансъевропейской транспортной сети")" между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего президентского законопроекта №0055 за основу и в целом проголосовали 288 народных депутатов.

Как пояснил, представляя проект документа, министр инфраструктуры Владислав Криклий, соглашение предусматривает привлечение 450 млн евро кредита от ЕИБ сроком на 25 лет.

За эти средства планируется профинансировать капитальный ремонт 314 км автотрассы Киев - Одесса в Черкасской, Кировоградской, Николавевской и Одесской областях, а также строительство 23 км северной объездной дороги Львова.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года Кабинет министров подписал соглашения с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о предоставлении кредитов на общую сумму 900 млн евро на строительство и реконструкцию украинских дорог.

Речь идет о финансировании реконструкции автодороги М05 Киев-Одесса в Черкасской, Николаевской и Одесской областях, а также строительства северного участка объездной дороги вокруг Львова.