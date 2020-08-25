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Новини
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Рада утвердила кредит на 450 миллионов евро на ремонт трассы Киев-Одесса

Рада утвердила кредит на 450 миллионов евро на ремонт трассы Киев-Одесса

Верховная Рада ратифицировала Финансовое соглашение "Европейские дороги Украины III (проект "Развитие трансъевропейской транспортной сети")" между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего президентского законопроекта №0055 за основу и в целом проголосовали 288 народных депутатов.

Как пояснил, представляя проект документа, министр инфраструктуры Владислав Криклий, соглашение предусматривает привлечение 450 млн евро кредита от ЕИБ сроком на 25 лет.

За эти средства планируется профинансировать капитальный ремонт 314 км автотрассы Киев - Одесса в Черкасской, Кировоградской, Николавевской и Одесской областях, а также строительство 23 км северной объездной дороги Львова.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года Кабинет министров подписал соглашения с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о предоставлении кредитов на общую сумму 900 млн евро на строительство и реконструкцию украинских дорог.

Речь идет о финансировании реконструкции автодороги М05 Киев-Одесса в Черкасской, Николаевской и Одесской областях, а также строительства северного участка объездной дороги вокруг Львова.

Автор: 

дороги (1569) кредит (3275) Одеса (925) ремонт (1471) ЄІБанк (293)


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Топ коментарі
+4
Фонд на COVID уже раздерибанили, теперь с еще большим усилием приступаем залазить в долги. Кто только будет отдавать эти долги? Конечно же лохи, избравшие клоуна президентом.
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25.08.2020 16:39
+4
в Украине нет дорог потому что их строят асфальтные. Даже в Германии 35% дорог бетонные и строят их больше. я уже молчу про самые длинные протяженности дорог США и Китая. А у нас по статистике УкрАвтоДора 93% дорог не пригодные для езды - это потому что асфальтные дороги быстро ломаются, а бетонные дороги 50 лет без ремонта будут стоять в хорошем состоянии. потому что бетонные дороги в 15 раз и больше крепче асфальтных. В Украине только 1% бетонных дорог - это позор! В нашем климате нужно строить только бетонные дороги. Асфальт в нашем климате летом плавится, осенью воду впитывает в свои поры, а зимой замерзает вода внутри асфальта и лед внутри асфальта разрывает его изнутри, а весной со снегом дороги сходят и одни ямы. Строить асфальтные дороги - это выкидывать деньги в печку! Нужно покупать больше техники для бетонных дорог во все регионы и строить бетонки за местные бюджеты! И тогда вся Украина будет в дорогах качественных!
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25.08.2020 17:09
+3
Траса Київ-Одеса досі недобудована. Тому мова має йти не про ремонт, а про добудову траси! Досі не покладений фінішний шар асфальту на всю трасу, який мав би в собі містити за першим проектом - сейсмічні датчики перевантаження машин! В мене таке враження що влада і її менеджери не володіють питанням і тому неефективно і безглуздо витрачають гроші сотнями мільярдів гривень! А між тим траса Одеса-Київ вже потребує реконструкції на тих ділянках які виявились смертельно небезпечними для водіїв та пасажирів. В багатьох місцях траса побудована неправильно, висота її профіля недостатня для безпечної експлуатації дороги взимку та восени коли йдуть дощі. Вітер задуває на дорогу воду і ця вода замерзаючи створює особливо небезпечні ділянки для водіїв, де машини раптово втрачають зчеплення з дорогою, бо замість асфальту під колесами опиняється дуже слизький лід на значних площах! Але проекту ремонту траси немає, отже будуть просто тупо накатувати новий асфальт на стару дорогу, без усування проблемних ділянок!
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25.08.2020 16:17
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https://uk.wikipedia.org/wiki/2003 2003 -219 км(3,9 млрд грн) У https://uk.wikipedia.org/wiki/2005 2005 році нове керівництво країни визнало будівництво https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C автомагістралі Київ - Одеса незавершеним та таким, яке проходило із численними фінансовими зловживаннями, в тому числі, із використанням коштів не за призначенням. Для завершення проекту реконструкції автошляху М 05 під урядові гарантії було додатково залучено іноземний кредит в розмірі $100 млн. 2020р.НОВА влада НОВІ можливості?
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25.08.2020 14:37 Відповісти
Траса Київ-Одеса досі недобудована. Тому мова має йти не про ремонт, а про добудову траси! Досі не покладений фінішний шар асфальту на всю трасу, який мав би в собі містити за першим проектом - сейсмічні датчики перевантаження машин! В мене таке враження що влада і її менеджери не володіють питанням і тому неефективно і безглуздо витрачають гроші сотнями мільярдів гривень! А між тим траса Одеса-Київ вже потребує реконструкції на тих ділянках які виявились смертельно небезпечними для водіїв та пасажирів. В багатьох місцях траса побудована неправильно, висота її профіля недостатня для безпечної експлуатації дороги взимку та восени коли йдуть дощі. Вітер задуває на дорогу воду і ця вода замерзаючи створює особливо небезпечні ділянки для водіїв, де машини раптово втрачають зчеплення з дорогою, бо замість асфальту під колесами опиняється дуже слизький лід на значних площах! Але проекту ремонту траси немає, отже будуть просто тупо накатувати новий асфальт на стару дорогу, без усування проблемних ділянок!
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25.08.2020 16:17 Відповісти
Фонд на COVID уже раздерибанили, теперь с еще большим усилием приступаем залазить в долги. Кто только будет отдавать эти долги? Конечно же лохи, избравшие клоуна президентом.
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25.08.2020 16:39 Відповісти
К сожалению отдавать эти долги будем мы все, в не зависимости от того, голосовал ли кто за пархатого клоуна или нет.
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25.08.2020 23:37 Відповісти
в Украине нет дорог потому что их строят асфальтные. Даже в Германии 35% дорог бетонные и строят их больше. я уже молчу про самые длинные протяженности дорог США и Китая. А у нас по статистике УкрАвтоДора 93% дорог не пригодные для езды - это потому что асфальтные дороги быстро ломаются, а бетонные дороги 50 лет без ремонта будут стоять в хорошем состоянии. потому что бетонные дороги в 15 раз и больше крепче асфальтных. В Украине только 1% бетонных дорог - это позор! В нашем климате нужно строить только бетонные дороги. Асфальт в нашем климате летом плавится, осенью воду впитывает в свои поры, а зимой замерзает вода внутри асфальта и лед внутри асфальта разрывает его изнутри, а весной со снегом дороги сходят и одни ямы. Строить асфальтные дороги - это выкидывать деньги в печку! Нужно покупать больше техники для бетонных дорог во все регионы и строить бетонки за местные бюджеты! И тогда вся Украина будет в дорогах качественных!
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25.08.2020 17:09 Відповісти
Пhttps://macos.livejournal.com/1609118.html ідтвердження Ваших слів
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25.08.2020 19:59 Відповісти
так их же специально асфальтные делают чтоб можно было красть круглый год
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25.08.2020 22:30 Відповісти
Чудак-человек))))Сравните откаты на асфальте и максимум один на бетоне......
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26.08.2020 07:55 Відповісти
Все они знают . Тоьько асфальт это дойная корова одна из последних а с бетона как с козла молока. Ну и что им делать прикажешь если на одну зарплату на каникулах не отдохнешь вот и голосуют. Не асфальт систему надо менять. Для этого нужен запрос, но его нет.
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26.08.2020 11:34 Відповісти
На установку камер по 1 млн грн за штуку для сбора дальнейших средств)))
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25.08.2020 17:12 Відповісти
На моей памяти это третье строительство дороги на Одессу....
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25.08.2020 17:43 Відповісти
Раз в пять лет ее ударно строят, помню еще покойный Кирпа ее с пафосом открывал , а потом понеслось - така собі скарбничка для кражі грошей. Года три - четыре назад ее делали турки , не знаю на всех ли участках , но там где строили они - сделано хорошо .
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25.08.2020 23:09 Відповісти
Так вроде ещё и были разговоры, что одна новая будет платной, а параллельно старая - бесплатной...
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26.08.2020 09:05 Відповісти
ще покійний Кирпа її ремонтував, потім вінницький Гройсман трохи відремонтував і от тепер знову? Там що за дорога така, що її кожні 5-6 років треба повністю ремонтувати??? Може змінити підрядників?? У німців та навіть у поляків дороги причому одні і ті самі не ремонтують кожні 5-10 років...
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25.08.2020 18:44 Відповісти
Ти не розумієш: расєйська бронетехніка їздить швидко хорошими дорогами. Так би мовити, ein katzensprung. Ферштейн
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25.08.2020 19:30 Відповісти
Кирпа будував це було років 15 тому, Гройсман видно зробив у київській області. Тому зараз буде кап ремонт на всій протяжності крім київської області, думаю все логічно...
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25.08.2020 21:00 Відповісти
повна відсутність логіки. Почитайте там вище посилання, як будують дороги в Німеччині, Штатах, Ізраїлі тощо. І побачите, що ваше бачення хибне.
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25.08.2020 21:32 Відповісти
Маловато будет !!!!!
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25.08.2020 19:35 Відповісти
Дорога Тернопіль-Франківськ теж хоче уваги...
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25.08.2020 20:57 Відповісти
пол Ярда на ремонт????????????????? А может стоит проверить гарантию на обьект?????? обслуживание??????????может стоит проверить качество работ и асфальта, уложенного КУЧМОЙ И ЯНИКОМ?????? а смотришь и проданной с аукциона сети АТБ хватит на полный ремонт трассы????????????? вопросов ДОХРЕНА.ОТВЕТЫ мутные. или в тот же карман.
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25.08.2020 21:43 Відповісти
Знакомый вчера приехал из Затоки. Поймал яму сразу после Одессы. Еле приехал на 60 км/час уже ночью в Киев. Проблемы с коробкой - 3 передача была максимальной.
Почему у нас никто не отвечает за дороги? Бардак очень выгоден, чтобы ремонты не кончались.
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25.08.2020 23:30 Відповісти
Большой распил для пархатых друзей клоуна, ну а мы все и наши дети будем отдавать эти кредиты непонятно как и чем, потому что ЗЕМЛЮ у нас скоро отнимут.
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25.08.2020 23:34 Відповісти
Сколько можно эту дорогу ремонтировать а дороги между маленькими городками ненадо ремонтировать там люди не живут налоги не платят УРОДЫ
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26.08.2020 07:40 Відповісти
скоко живу, стоко и делают трассу Киев - Одесса. Но так как крадут на этой дороге маланская команда, ооооооооо, так не крал даже Янукович
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26.08.2020 11:21 Відповісти

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