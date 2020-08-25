Новинский принудительно выкупит акции у миноритарных акционеров своего банка

Акционеры АО "Юнекс Банк" – Withine Investments LTD (94,98%) и ООО "Флот Экспресс" (4,36%) – 20 августа заключили договор о совместных действиях по реализации права владельца доминирующего контрольного пакета акций на выкуп доли миноритарных акционеров.

Согласно сообщению банка, ООО "Флот Экспресс" определено уполномоченным лицом на совершение сделок по приобретению акций "Юнекс Банка" в интересах сторон, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

"Флот Экспресс" сообщило, что самая высокая цена приобретения акций банка в течение 12 месяцев, предшествовавших дню общего приобретения доминирующего пакета акций включая день получения, составляет 0,3086 грн за одну простую именную акцию АО "Юнекс Банк".

По данным НБУ, на 12 августа конечным бенефициаром Withine Investments LTD был Вадим Новинский, а ООО "Флот Экспресс" – Дмитрий Елтышев (его связывали с Новинским).

Согласно данным отчетности, "Юнекс Банк" по итогам первого полугодия 2020 года получил 16,2 млн грн убытка. При этом на отчетную дату "Юнекс Банк" нарушал норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9, должно быть не более 25%), который составил 30,55%.

Напомним, бизнесмену Вадиму Новинскому ранее приналежал "Банк Форум", ликвидация которого по решению НБУ началась в июне 2014 года. Вкладчикам банка "Форум" в пределах гарантийной суммы были выплачены компенсации более чем на 2,85 млрд грн.