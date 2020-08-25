"Укртелеком" прекратит предоставление услуги электронной почты

АО "Укртелеком" с 1 декабря 2020 года прекращает предоставление услуги электронной почты "Укрпост" из-за ее непопулярности.

Об этом сообщается в объявлении компании в газете "Урядовый курьер", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Компания отмечает, что в последние годы к данной услуге вообще не было подключений.

Кроме того, "Укртелеком" сообщает, что с 1 сентября 2020 года для абонентов (физлиц) также будут изменены: тариф на временное сокращение перечня услуг фиксированной телефонной связи по заявлении абонента ("пауза") для новых пользователей этой услуги; условия тарифных планов на дополнительные услуги фиксированной телефонии, что не повлияет на тариф и объем услуг; условия публичного договора о предоставлении телекомуслуг в части заказа/получения бумажных счетов.

"Укрпост" – сервис бесплатной электронной почты для пользователей интернет-услуг АО "Укртелеком".

"Укртелеком" – крупнейший оператор фиксированной связи в Украине. Является единственным учредителем и участником ООО "ТриМоб" – мобильного оператора стандарта 3G/UMTS. Мажоритарным владельцем "Укртелекома" является холдинг "СКМ" Рината Ахметова.