БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 633 0

Акционеры докапитализируют банк "Пивденный" на 117 миллионов

Акционеры докапитализируют банк

Акционеры банка "Пивденный" планируют направить 117 млн грн прибыли за 2019 год на увеличение его уставного капитала.

Об этом свидетельствует сообщение банка о повестке дня собрания его акционеров, назначенного 23 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Согласно проекту решения, из общего объема прибыли за 2019 год в сумме еще 20 млн грн планируется направить на формирование резервного фонда банка, а 168,8 млн грн – оставить нераспределенными.

По результатам стресс-теста, проведенного в 2019 году, по неблагоприятному сценарию в банке "Пивденный" была обнаружена потребность в капитале на сумму 1,74 млрд грн. По данным банка и НБУ, с учетом принятых мер, на 1 сентября 2019 года указанная потребность уменьшилась до 908 млн грн.

Как сообщалось, чистая прибыль банка "Пивденный" (Одесса) по итогам января-июня 2020 года составила 114,3 млн грн, что на 28,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (160,3 млн грн).

Банк "Пивденный" основан в 1993 году.

Согласно данным Нацбанка, на начало 2020 года Юрий Родин напрямую и опосредованно владел 63,508292% акций банка, его дочь Анна Ванецьянц – 12,385933%, жена Тамара Родина – 5,087071%. Кроме того, Марку Беккеру принадлежало 23,879182% уставного капитала финучреждения.

По состоянию на 1 июня 2020 года по размеру активов банк "Пивденный" занимал 13 место среди 75 действующих украинских банков.

Автор: 

банки (6954) докапіталізація (226) Банк Південний (10)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 