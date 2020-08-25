Акционеры докапитализируют банк "Пивденный" на 117 миллионов

Акционеры банка "Пивденный" планируют направить 117 млн грн прибыли за 2019 год на увеличение его уставного капитала.

Об этом свидетельствует сообщение банка о повестке дня собрания его акционеров, назначенного 23 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Согласно проекту решения, из общего объема прибыли за 2019 год в сумме еще 20 млн грн планируется направить на формирование резервного фонда банка, а 168,8 млн грн – оставить нераспределенными.

По результатам стресс-теста, проведенного в 2019 году, по неблагоприятному сценарию в банке "Пивденный" была обнаружена потребность в капитале на сумму 1,74 млрд грн. По данным банка и НБУ, с учетом принятых мер, на 1 сентября 2019 года указанная потребность уменьшилась до 908 млн грн.

Как сообщалось, чистая прибыль банка "Пивденный" (Одесса) по итогам января-июня 2020 года составила 114,3 млн грн, что на 28,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (160,3 млн грн).

Банк "Пивденный" основан в 1993 году.

Согласно данным Нацбанка, на начало 2020 года Юрий Родин напрямую и опосредованно владел 63,508292% акций банка, его дочь Анна Ванецьянц – 12,385933%, жена Тамара Родина – 5,087071%. Кроме того, Марку Беккеру принадлежало 23,879182% уставного капитала финучреждения.

По состоянию на 1 июня 2020 года по размеру активов банк "Пивденный" занимал 13 место среди 75 действующих украинских банков.