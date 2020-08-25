"Газпром" создаст компанию для разработки нового газопровода в Китай

Российский концерн "Газпром" создаст компанию для разработки технико-экономического обоснования проекта строительства и эксплуатации нового газопровода из России в Китай через Монголию.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение "Газпрома", передает БизнесЦензор.

В конце декабря прошлого года "Газпром" и правительство Монголии подписали меморандум о взаимопонимании, договорившись оценить возможности реализации проекта трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию Монголии. Мощность проекта, получившего название "Сила Сибири-2", по планам "Газпрома", может составить до 50 млрд кубометров газа в год.

"Газпром" в долгосрочной перспективе планирует нарастить поставки газа в Китай в несколько раз и достичь уровня продаж, сопоставимого с традиционным для него рынком Европы, однако планам концерна могут помешать трансформация газового рынка Китая и сложности в согласовании цены, считают аналитики.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер сказал в июне, что увеличение мощности запущенного в декабре газопровода "Сила Сибири", а также обсуждаемые с Пекином новые проекты, включая "Силу Сибири-2", дальневосточный и западный маршруты, позволят в обозримой перспективе поставлять Китаю 130 млрд кубометров газа ежегодно.

Аналитики говорят, что этот план реализуем в лучшем случае через 15 лет при условии сохранения текущей конфигурации газового рынка Китая и двукратного роста потребления газа в стране.