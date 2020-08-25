Крупные сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

Розничные сети АЗС с 21 по 25 августа повысили стоимость сжиженного газа еще на 5-30 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, сеть Glusco повысила цены на 30 копеек – до 12,20 грн/л.

На станциях "БРСМ-Нафта" автогаз подорожал на 16 коп. – до 12,22 грн/л.

Сети Luxwen и "Автопорт" подняли цены на 20 коп. – до 12,19 грн и 12,30 грн/л соответственно.

Сети AMIC, "Укргаздобыча", "Род-Ник", "Офис" и Motto повысили цены на 5-10 копеек за литр.

Соответственно, средняя стоимость СУГ по Украине 25 августа выросла на 3 коп. и составила 11,95 грн/л.

Как сообщалось, розничные сети АЗС возобновили повышение цен на сжиженный газ 20 августа, увеличив ценники в пределах 5-20 копеек за литр.



