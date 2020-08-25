Нацбанк Беларуси подтвердил нехватку наличной валюты в отдельных банках

Отдельные банки в Беларуси испытывают нехватку валюты, но эта проблема носит технический характер и связана с физическим отсутствием наличных купюр.

Об этом член правления центробанка Беларуси Дмитрий Мурин заявил в интервью Reuters, передает БизнесЦензор.

По словам Мурина, Нацбанк обдумывает возможность при необходимости рефинансировать банки в иностранной валюте, чтобы не допустить проблем с валютной ликвидностью.

"На данный момент проблема (дефицит наличной валюты в некоторых банках) носит технический характер и связана с физическим отсутствием купюр из-за выросшего спроса. Проблем с валютной ликвидностью у банков нет", – сказал член правления центробанка.

Мурин добавил, что на данный момент отток вкладов в банках остается умеренным вследствие того, что две трети из них размещены на безотзывной основе.

Он также заявил, что Нацбанк Беларуси не планирует вводить ограничений на валютном рынке, чтобы остановить продолжающееся снижение курса белорусского рубля, который потерял 1,5% к доллару в пятницу и почти 2% в понедельник.

"Мы считаем, что введение ограничений принесет прямо противоположный эффект", – сказал Мурин.

Он также отрицательно ответил на вопросы, собирается ли Нацбанк страны возвращать обязательную продажу валютной выручки, вводить целевую продажу валюты, ограничивать вклады или валютные расчеты.

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По словам Мурина, спрос на валюту начал расти с конца июля, но особенно резко вырос в последние дни.

"Были дни, когда спрос возрастал против обычного почти в три раза", – сказал он.

Мурин отметил, что Нацбанк активно присутствовал на рынке с валютными интервенциями, чтобы не допустить резкого падения курса, но добавил, что регулятор не собирается искусственно поддерживать рубль на каких-либо целевых уровнях.

"Фундаментальных факторов для такой динамики курса, которую мы наблюдаем, нет. Единственная причина – негативные ожидания", – сказал Мурин.

Нацбанк Беларуси рассчитывает ослабить давление на валютный рынок, ограничивая рост денежного предложения в белорусских рублях. С 24 августа по 15 сентября регулятор отменил предоставление банкам кредитов овернайт.

"Мы не отказываемся от поддержки банков ликвидностью, но мы будем удовлетворять этот спрос главным образом на аукционной основе. Мы рассчитываем, что нам удастся сбить всплеск рублевого кредитования, который наблюдается в последние дни", – пояснил Мурин.