Крупнейший в Латинской Америке нефтегазовый концерн строит завод по производству синтетического топлива

Крупнейший в Испании и Латинской Америке нефтегазовый концерн Repsol приступил к реализации двух инновационных проектов, направленных на снижение выбросов углекислого газа.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Repsol.

Первый проект – строительство завода по производству чистого топлива с использованием водорода, получаемого с помощью возобновляемых источников энергии.

Партнерами Repsol является Энергетическое агентство Баскского правительства (руководящий орган Баскской автономной общины Испании, – БЦ.), а также нефтегазовая компания Petronor, базирующаяся в городе Мускис (муниципалитет в Мексике). Начальные инвестиции в строительство нового завода составят 60 млн евро, он должен быть построен в течение четырех лет.

Начальная мощность предприятия – 50 баррелей синтетического жидкого топлива в день, с нулевыми выбросами углекислого газа в течение всего производственного цикла.

Для производства синтетического топлива будет применяться водород, производимый путем электролиза на основе 100% возобновляемой электроэнергии, а также углекислый газ, который улавливает нефтеперерабатывающий завод Petronor, единственный НПЗ на Пиренейском полуострове.

"Производство зеленого водорода в сочетании с использованием углекислого газа для производства чистого топлива с нулевыми выбросами является частью промышленной стратегии декарбонизации Repsol к 2050 году", – заявил генеральный директор компании Хоса Хон Имас Сан-Мигель.

Второй инновационный проект Repsol – это создание пиролизной установки по производству биогаза из бытовых отходов. Она призвана заменить часть традиционного топлива, используемого в производственных процессах на нефтеперерабатывающем заводе Petronor.

На первом этапе установка сможет перерабатывать около 10 тыс. тонн отходов в год. В дальнейшем мощность будет увеличена до 100 тыс. тонн ежегодно. Это эквивалентно всем бытовым отходам, образующимся в городе Мускис и его окрестностях.