НАБУ и САП отменили подозрения фигурантам дела о завладении землями НААН

Специализированная антикоррупционная прокуратура отменила подозрение президенту Национальной академии аграрных наук (НААН) Украины Ярославу Гадзалу и другим фигурантам дела в причастности к завладению особо ценными землями академии.

Об этом сообщили Национальное антикоррупционное бюро Украины и САП в ответ на запросы издания "Слово и діло", передает БизнесЦензор.

Как сообщается, подозрения были отменены также директору Института садоводства НААН Игорю Гринику, первому проректору Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Игорю Ибатуллину, вице-президенту, главному научному секретарю НААН Анатолию Заришняку и директору Национального научного центра "Институт виноградарства и виноделия" им. В.Е. Таирова НААН Вячеславу Власову.

"Относительно запрашиваемых в запросе лиц прокурором в уголовном производстве 18 мая 2020 года принято решение о закрытии уголовного производства на основании п. 3 ч. 1 ст. 284 УПК Украины (не установлены достаточные доказательства для доказательства виновности лица в суде и исчерпаны возможности их получить)", - сообщили в НАБУ.

В САП также подтвердили закрытие производства в отношении указанных лиц, однако досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось, в январе 2020 года пятерых чиновников НААН уведомили о подозрении в уголовном производстве по факту незаконного завладения особо ценными землями НААН в 2013-2014 годах. Речь идет об экс-президенте и вице-президенте НААН, директоре, экс-заведующим отделом и завотделом внедрения Научно-учебного центра Института земледелия НААН. Также о подозрении были уведомлены сотрудник СБУ и экс-начальник управления Государственного земельного кадастра Главного управления Госземагенства в Киевской области.

Позже о подозрении уведомили еще двух человек: экс-главного ученого секретаря НААН и экс-заместителя начальника ГУ Госземагентства в Киевской области.

По данным САП, участки были сформированы в результате исключения 15,12 га особо ценных земель ГП "Опытное хозяйство "Чабаны", рыночная стоимость которых на момент перехода в частную собственность составляла около 42,5 млн грн. По ходатайству стороны обвинения следственный судья наложил арест на все 144 земельных участка.

По данным НАБУ, действия указанных лиц квалифицированы по ч.5 ст.191 (завладение средствами путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 (покушение на завладение средствами путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Ранее, в 2016-2017 годах, сотрудники СБУ пресекли попытку завладения дельцами с контролируемой так называемой "ДНР" территории Донецкой области землями НААН на подконтрольной украинской власти территории Донбасса стоимостью более 250 млн грн, а также пресекли попытку незаконного отчуждения 1,9 тыс. га земель НААН на территории Луганской области.