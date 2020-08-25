БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
269 1

Падение капитальных инвестиций за полгода замедлилось до 35%, – Госстат

Падение капитальных инвестиций за полгода замедлилось до 35%, – Госстат

Капитальные инвестиции в Украине в первом полугодии текущего года сократились на 34,9% после спада на 35,5% в первом квартале этого года и роста на 21,2% в четвертом квартале прошлого года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным Госстата, если за первый квартал этого года было освоено 76,914 млрд грн капинвестиций, то за полугодие – 163,78 млрд грн (без учета временно оккупированных Крыма, Севастополя и территорий Луганской и Донецкой области).

Ведомство уточнило, что во втором квартале 2020 года спад капинвестиций ко второму кварталу 2019 года составил 34,4%.

Автор: 

інвестиції (1525) Держстат (1428)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Капитальные инвестиции в Украине в первом полугодии текущего года сократились на 34,9%..."

Что замедлилось? Падение или инвестиции?
показати весь коментар
25.08.2020 16:51 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 