Падение капитальных инвестиций за полгода замедлилось до 35%, – Госстат

Капитальные инвестиции в Украине в первом полугодии текущего года сократились на 34,9% после спада на 35,5% в первом квартале этого года и роста на 21,2% в четвертом квартале прошлого года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным Госстата, если за первый квартал этого года было освоено 76,914 млрд грн капинвестиций, то за полугодие – 163,78 млрд грн (без учета временно оккупированных Крыма, Севастополя и территорий Луганской и Донецкой области).

Ведомство уточнило, что во втором квартале 2020 года спад капинвестиций ко второму кварталу 2019 года составил 34,4%.