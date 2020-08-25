На скоростной спутниковый интернет для самолета Зеленского потратят 38 миллионов

Государственный Научно-исследовательский институт технологий кибербезопасности И защиты информации объявил тендер на модернизацию станции спутниковой связи, установленной на самолете Аirbus 319-115 (регистрационный номер UR-ABA) ожидаемой стоимостью 38,01 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор.

Согласно условиям тендера, оплата будет проведена в 10-тидневный срок после выполнения работ.

Конечный срок подачи тендерных предложений – 21 сентября, аукцион запланирован на 27 октября.

Согласно техническим требованиям к оборудованию, модернизированная станция спутниковой связи должна обеспечивать доступ к сети интернет с использованием скоростных стандартов Inmarsat Аеrо Global Хрrеss service с максимально возможной скоростью 50 Мбит/с.

При этом оборудование, которое будет установлено, должно быть новым, а его размеры должны по возможности совпадать с размерами блоков и узлов, которые будут демонтированы.

Исполнитель услуг также должен обеспечить гарантийное обслуживание установленного оборудования в течение двух лет.

Напомним, находящаяся в управлении Государственного управления делами авиакомпания "Украина" получила самолет Аirbus 319-115 (регистрационный номер UR-ABA) после модернизации по спецзаказу в США в 2010 году.

Салон авиалайнера состоит из помещений для президента, а также для членов делегации и сопровождающих лиц. Президентский отсек состоит из рабочего кабинета (примерно 3х3 м), места для отдыха (примерно 2х2,5 м) и санузла.

В салоне для официальных делегаций установлены 12 кресел, обитых кожей и кожзаменителем. В салоне для сопровождающих лиц кресла обшиты кожзаменителем.

Как сообщалось, с начала 2020 года Государственное управление делами (ГУД) и Хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабмина заказали государственному авиационному предприятию "Украина" услуги нерегулярных авиаперевозок делегаций во главе с президентом и премьер-министром на общую сумму 67,62 млн грн.

Напомним, перед вторым туром президентских выборов Владимир Зеленский заявлял о намерении продать самолеты президентской авиакомпании "Украина", однако после выборов передумал.