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Власти Черновцов отказались выполнять решение об ужесточении карантина

Власти Черновцов отказались выполнять решение об ужесточении карантина

Городской совет Черновцов на внеочередной сессии во вторник, 25 августа, поддержали проект решения об эпидемической ситуации в городе, которым введены значительно более мягкие карантинные ограничения, чем предусмотрено решением Кабмина.

Об этом свидетельствует сообщение пресс-службы горсовета, передает БизнесЦензор.

Согласно документу, в городе разрешается:

  • работа общественного транспорта в режиме специальных перевозок, при условии соблюдения противоэпидемических мер;
  • работа субъектов хозяйствования (рынков, бытовых услуг, торговли, торговых комплексов, кинотеатров, детско-юношеских спортивных школ, спортивных клубов, залов, секций и т.д.);
  • заведений общественного питания, при условии присутствия в зале не более 20 человек, но не менее 10 кв. м зала на одного человека;
  • дошкольных учебных заведений и общеобразовательных учебных заведений, при условии соблюдения рекомендаций главного государственного санитарного врача.

В то же время запрещается: работа развлекательных заведений, зон в пределах торговых центров, проведение массовых мероприятий с количеством участников более 20 человек в закрытом помещении.

"Горсовет рекомендовал органам Национальной полиции не совершать действий по привлечению к ответственности субъектов хозяйствования, которые будут действовать в соответствии с этим решением. И обратилась в Министерство инфраструктуры относительно недопущения отмены остановок поездов дальнего следования", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, ранее Госкомиссия по ТЭБ и ЧС с 24 августа сроком на 2 недели онесла к "красной" зоне карантинных ограничений город Черновцы и два района Черновицкой области, Коломыю и три района в Ивано-Франковской области, Самбир во Львовской области, город Беляевка Одесской области, города Дубно и Острог, а также два района Ривненской области.

В связи с этим "Укрзализныця" закрыла продажу билетов на станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов, а поезда из Черновцов будут отправляться не из областного центра, а со станций Снятын и Новоселица.

Согласно решению Кабмина, в "красной зоне" должна быть запрещена работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов, работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры.

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