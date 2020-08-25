Власти Черновцов отказались выполнять решение об ужесточении карантина

Городской совет Черновцов на внеочередной сессии во вторник, 25 августа, поддержали проект решения об эпидемической ситуации в городе, которым введены значительно более мягкие карантинные ограничения, чем предусмотрено решением Кабмина.

Об этом свидетельствует сообщение пресс-службы горсовета, передает БизнесЦензор.

Согласно документу, в городе разрешается:

работа общественного транспорта в режиме специальных перевозок, при условии соблюдения противоэпидемических мер;

работа субъектов хозяйствования (рынков, бытовых услуг, торговли, торговых комплексов, кинотеатров, детско-юношеских спортивных школ, спортивных клубов, залов, секций и т.д.);

заведений общественного питания, при условии присутствия в зале не более 20 человек, но не менее 10 кв. м зала на одного человека;

дошкольных учебных заведений и общеобразовательных учебных заведений, при условии соблюдения рекомендаций главного государственного санитарного врача.

В то же время запрещается: работа развлекательных заведений, зон в пределах торговых центров, проведение массовых мероприятий с количеством участников более 20 человек в закрытом помещении.

"Горсовет рекомендовал органам Национальной полиции не совершать действий по привлечению к ответственности субъектов хозяйствования, которые будут действовать в соответствии с этим решением. И обратилась в Министерство инфраструктуры относительно недопущения отмены остановок поездов дальнего следования", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, ранее Госкомиссия по ТЭБ и ЧС с 24 августа сроком на 2 недели онесла к "красной" зоне карантинных ограничений город Черновцы и два района Черновицкой области, Коломыю и три района в Ивано-Франковской области, Самбир во Львовской области, город Беляевка Одесской области, города Дубно и Острог, а также два района Ривненской области.

В связи с этим "Укрзализныця" закрыла продажу билетов на станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов, а поезда из Черновцов будут отправляться не из областного центра, а со станций Снятын и Новоселица.

Согласно решению Кабмина, в "красной зоне" должна быть запрещена работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов, работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры.