Минобороны объявило закупку 18,5 тысячи тонн авиатоплива
Министерство обороны 21 августа объявило тендер на закупку 18 450 тонн топлива для реактивных двигателей.
Об этом свидетельствуют данные системы ProZorro, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.
Срок поставки топлива - 30 календарных дней с даты подписания контракта. Тендер состоит из пяти лотов объемом от 2 940 до 4550 тонн.
Предельная цена ресурса установлена на уровне 16 500 грн за тонну. Отмечается, что Министерство обороны покупает топливо с учетом его доставки до воинских частей и с отсрочкой оплаты 30 дней.
Министерство обороны Украины в рамках тендера на закупку 23 490 тонн топлива для реактивных двигателей, который был объявлен 22 июня, произвело закупку только 5 040 тонн ресурса. По оставшимся лотам на 18 450 тонн торги были отменены.
Ранее сообщалось, Министерство обороны 3 августа определило победителей тендера на закупку 20 610 тонн топлива для реактивных двигателей. Компания "Фидея" (входит в орбиту "Трейд Коммодити") одержала победу в конкурсах по пяти лотам общим объемом 16 640 тонн с ценой 16 190 грн за тонну. В двух лотах на 3970 тонн победила компания "Глуско" с ценами 16 241-16 450 грн за тонну.
Всего в первом полугодии 2020 года Министерство обороны закупило 17,49 тыс. тонн авиационного керосина у трех поставщиков. Крупнейшим стала компания "Укртатнафта", подписав контракты на 7,25 тыс. тонн. "Альянс Энерго Трейд" поставила 6,79 тыс. тонн, "Сокар Украина" - 2,55 тыс. тонн .
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