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Падение промышленного производства в июле замедлилось до 4,2%, – Госстат

Падение промышленного производства в июле замедлилось до 4,2%, – Госстат

Промышленное производство в Украине в июле 2020 года по сравнению с июлем 2019 года снизилось на 4,2%, тогда как в июне падение составило 5,6%, мае – 12,2%, апреле – 16,2%, марте – 7,7%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней сокращение промпроизводства в июле 2020 года было чуть большим – 4,4%, однако все равно заметно лучше показателей предыдущих месяцев: 7,1% в июне и 11,7% в мае.

Госстат указывает, что к июню этого года промышленное производство в июле выросло на 3,9%, однако с учетом сезонной корректировки – на 1,4%.

В перерабатывающей промышленности в июле 2020 года к июлю 2019 года падение чуть ускорилось – до 6,6% с 6,2% в июне, однако в добывающей промышленности и разработке карьеров оно замедлилось до 0,7% с 4,9%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха был зафиксирован рост на 0,7% против сокращения на 4% в июне.

В целом за семь месяцев текущего года промпроизводство в Украине сократилось на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 5,5%, в перерабатывающей промышленности – на 9,2%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 5,3%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в июне 2020 года, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сократилось на 5,6%, тогда как в мае падение составляло 12,2%, а в апреле достигало 16,2%. 

Напомним, в феврале Госслужба статистики изменила базисный год для расчета индекса промышленной продукции с 2010 на 2016 год, что привело к коррекции данных о промышленном производстве по итогам 2019 года: вместо падения на 1,2% его снижение теперь оценивается в 0,5%.

Автор: 

виробництво (1294) промисловість (447) Держстат (1428)


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Топ коментарі
+2
Ну это точно мегаперемога от зебилов, падение в 4,2% промышленности можно явно занести в актив. При этом ситуация напоминает зебильное "перемирие" на Донбассе - враг каждый день стреляет, отжимает серую зону, минирует нашу территорию, а зебилы радостно вещают о том, как все прекрасно и обстрелы не прицельные и эмоциональные и никакого ущерба нашим войскам не наносят. Так и тут падение промпроизводства эмоциональное и неприцельное и вообще не вредит нашей экономике.
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26.08.2020 00:01
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Правила форума Рада форумчан
Украине нужно завоевывать новые рынки сбыта продукции в мире и продавать туда товары свои и сырьем и обработанной продукцией и перевозки и доставки приносят тоже большие деньги. И когда будет большой спрос для всех открытых рынков, тогда вся страна будет загруженная работой, чтобы продукцию создавать и люди будут получать зарплаты с продажи товаров за границу и Украина будет заполняться денежными массами. Рабочие будут тратить деньги в экономике Украины и страна будет подыматься в рейтингах стран богатеющих стремительно, а это привлечет инвестиции. Но для инвестиций нужно создать еще условия, чтобы они были защищены государством - судами честными, органами, которые не дадут рейдерам захватить или от других угроз защитит, чтобы было комфортно вести бизнес. И страна станет очень богатой!
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25.08.2020 19:35 Відповісти
В том то и проблема, что рынков сбыта для нашей промышленности фактически нет, нам бы внутри страны отбиться от всех этих западных корпораций и китайцев, которые заполонили наш рынок своей продукцией.
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26.08.2020 00:02 Відповісти
Пришли мышки к Филину и говорят:
- Мудрейший, помоги нам: мы - маленькие слабые мышки и нас все обижают.
Филин задумался и ответил:
- Мышки, чтобы вас перестали обижать, вы должны стать большими и сильными.
Мышки поблагодарили Филина за ответ и побежали домой. Но на следующий день опять вернулись к нему:
- Мудрейший, но как нам стать большими и сильными?
- Не знаю, я же стратег, а не тактик.
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26.08.2020 11:07 Відповісти
Ну это точно мегаперемога от зебилов, падение в 4,2% промышленности можно явно занести в актив. При этом ситуация напоминает зебильное "перемирие" на Донбассе - враг каждый день стреляет, отжимает серую зону, минирует нашу территорию, а зебилы радостно вещают о том, как все прекрасно и обстрелы не прицельные и эмоциональные и никакого ущерба нашим войскам не наносят. Так и тут падение промпроизводства эмоциональное и неприцельное и вообще не вредит нашей экономике.
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26.08.2020 00:01 Відповісти
"падение снизилось", хм. Я правильно понимаю, что падение продолжилось?
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26.08.2020 00:13 Відповісти
Отрицательный рост темпов отрицательного роста.
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26.08.2020 11:08 Відповісти
Т.е. сейчас не просто магазины с пустыми полками, но и половину магазинов закрыли.
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26.08.2020 11:10 Відповісти
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ СПАСЕТ УКРАИНУ !!!
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26.08.2020 09:41 Відповісти
Падение- замедлилось , якось по хитрожопому сформульовано...
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26.08.2020 10:50 Відповісти
отрицательный рост, не иначе
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26.08.2020 10:55 Відповісти

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