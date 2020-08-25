В Германии задержали выходцев из Украины, работавших на нелегальной табачной фабрике

В Германии правоохранители разоблачили нелегальную табачную фабрику. Во время следственных действий было изъято 11 млн сигарет, 6 тонн табака и вся техника, которая использовалась для нелегального производства сигарет. Также были задержаны 12 человек, которые являются выходцами из Украины и Польши.

Об этом сообщили представители таможенной службы Германии, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Следователи сообщили, что фабрика производила до 10 млн сигарет в неделю. В основном их отправляли в Великобританию. По данным таможни, прибыль с продажи каждого грузовика сигарет составлял около 3 млн евро.

По данным представителей таможенных органов, фабрика была профессионально оборудована. Техника для изготовления сигарет и упаковки происходит из Великобритании. Зал был специально изолирован, чтобы шум и запах табака не проникали наружу. Электроэнергию вырабатывали собственные генераторы, чтобы не было заметно, что в помещении находится большое производство.

По заключению следователей, фабрика была построена еще в 2016 году. С тех пор производство постепенно увеличивалось.

Прокурор обвиняет задержанных в налоговом мошенничестве на сумму до 100 млн евро.