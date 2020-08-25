Прибыль украинских предприятий упала за полгода в 7,5 раза, – Госстат

Предприятия и организации Украины в январе-июне 2020 года получили прибыль от обычной деятельности до налогообложения в размере 29,188 млрд грн, тогда как тогда как за аналогичный период 2019 года этот показатель составлял 218,094 млрд грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным Госстата, в первом полугодии 2020 года 36,6% предприятий сработали с отрицательным финансовым результатом, тогда как в январе-июне 2019 года таких было 24,9%. Убытки составили 233,161 млрд грн, что более чем в три раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

В то же время предприятия Украины, которые сработали рентабельно, получили 262,349 млрд грн прибыли, что на 10,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.