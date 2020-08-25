В Киеве вновь ограничили движение по Шулявскому путепроводу

С 08:00 26 августа до 08:00 1 сентября проезд транспорта с улицы Вадима Гетьмана на проспект Победы будет временно закрыто.

Об этом сообщили в КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Перекрытие связано с необходимостью выполнения работ на сети газопровода.