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В Киеве вновь ограничили движение по Шулявскому путепроводу

В Киеве вновь ограничили движение по Шулявскому путепроводу

С 08:00 26 августа до 08:00 1 сентября проезд транспорта с улицы Вадима Гетьмана на проспект Победы будет временно закрыто.

Об этом сообщили в КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Перекрытие связано с необходимостью выполнения работ на сети газопровода.

Автор: 

ремонт (1471) Шулявський міст (46)


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