В Киеве вновь ограничили движение по Шулявскому путепроводу
С 08:00 26 августа до 08:00 1 сентября проезд транспорта с улицы Вадима Гетьмана на проспект Победы будет временно закрыто.
Об этом сообщили в КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
Перекрытие связано с необходимостью выполнения работ на сети газопровода.
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