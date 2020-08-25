СБУ блокировала масштабную контрабанду сильнодействующих веществ из Восточной Азии

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность транснациональной преступной группировки, которая занималась контрабандным ввозом сильнодействующих веществ для изготовления и сбыта анаболиков.

Об этом говорится в сообщении СБУ, передает БизнесЦензор.

По предварительной версии следствия, в группировку входили граждане Украины и их зарубежные сообщники.

Злоумышленники заказывали в Восточной Азии смеси с содержанием метандиенона и нандролона, которые используют для синтеза анаболических стероидов. Чтобы избежать разоблачения, "товар" доставляли авиационным сообщением через международные почтовые сервисы под видом косметики, бытовой химии и продуктов питания.

По прибытии в международный аэропорт "Борисполь" груз транспортировали на склады и в подпольную лабораторию в Броварах Киевской области. Синтезированные анаболические стероиды контрабандисты сбывали как продукцию известных марок на территории Украины и поставляли заказчикам из стран Западной Европы.

Следователи спецслужбы при участии оперативников и прокуроров провели 10 обысков по местам жительства, в офисах фигурантов дела, по адресам складов и подпольного производства в Броварах, Мариуполе, Кривом Роге, Одессе и Черноморске.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили почти 2 тонны готовой продукции, упаковки для фасовки товара и этикетки. Также изъяты компьютерная техника, флэш-накопители, специальное оборудование для производства незаконной продукции, черновые записи, документация, более $70 тыс.

Следователи СБУ продолжают досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 201 (контрабанда) и ч. 4 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все фигуранты дела.

Мероприятия по блокированию контрабанды осуществлялись под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области.