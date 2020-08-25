"Укрзализныця" начинает пилотный проект по охране пассажирских поездов
"Укрзализныця" начинает пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами работников военизированной охраны компании.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Telegram, передает БизнесЦензор.
"Все сотрудники военизированной охраны будут обеспечены спецформой, знаками отличия и проходить инструктаж перед каждым рейсом", - написал Криклий.
Также "Укрзализныця" продолжит оснащать вагоны поездов камерами видеофиксации. По состоянию на сейчас ими уже обеспечена треть вагонов. Это все скоростные поезда, построенные вагоны и прошедшие капитально-восстановительный ремонт.
На первом этапе около 40 сотрудников будут сопровождать 10 пассажирских поездов:
- поезд №10/9 Мариуполь-Киев;
- поезд №29/30 Киев-Ужгород;
- поезд №38/37 Киев-Запорожье;
- поезд №49/50 Киев-Трускавец;
- поезд №63/64 Харьков-Киев;
- поезд №79/80 Днепр-Киев;
- поезд №92/91 Львов-Киев;
- поезд №102/101 Киев-Херсон;
- поезд №106/105 Одесса-Киев;
- поезд №136/135 Киев-Покровск.
В дальнейшем перечень поездов и количество работников планируется увеличить.
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