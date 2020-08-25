"Укрзализныця" запускает новый региональный поезд из Кривого Рога в Днепр

С 28 августа "Укрзализныця" запускает новый региональный поезд №828/827 Кривой Рог-Днепр. Поезд будет курсировать ежедневно, кроме субботы.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Из Кривого Рога поезд будет отправляться в 06:43 и прибывать в Днепр в 09:20.

Отправление из Днепра - в 18:20 и прибытие в Кривой Рог - в 21:25.

Поезд будет останавливаться на станциях Верховцево и Каменское-Пассажирское.

Обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. Контроль за соблюдением противоэпидемических мер будет осуществляться поездной бригадой. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вызывать работников Национальной полиции Украины.

Напомним, что назначение поездов осуществляется в соответствии с принятыми решениями областных региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по каждой области отдельно.