Мировая выработка электроэнергии АЭС выросла в 2019 году на 3,7%, – WNA

Мировая выработка электроэнергии АЭС в 2019 году выросла до 2,657 тыс. ТВт-ч (2,657 трлн кВт-ч) по сравнению с 2,563 тыс. ТВт-ч в 2018 году.

Об этом сообщается в годовом отчете Всемирной ядерной ассоциации (World Nuclear Association, WNA), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Итоги 2019 года уступают лишь показателям 2006 года, когда мировая выработка достигла 2,661 тыс. ТВт-ч, в целом ядерная генерация демонстрирует рост седьмой год подряд, отмечается в отчете.

Рост атомной генерации в 2019 году наблюдался в Африке, Азии, Южной Америке, Восточной Европе и в России. Особенно сильный скачок произошел в Азии, где производство ядерной энергии выросло на 17%. В Северной Америке отмечалось незначительное снижение, а в Западной и Центральной Европе - на 3 ТВт-ч.

В 2019 году было остановлено 13 реакторов: четыре из них в Японии, которые не производили электроэнергию с 2011 года, три реактора - в Южной Корее, Германии и Тайване - были преждевременно остановлены в связи с политикой поэтапного отказа от ядерной энергетики, отмечается в отчете.

По данным ассоциации, в прошлом году началось строительство пяти реакторов: двух в Китае и по одному в Иране, России и Великобритании. Строительство второго энергоблока АЭС Hinkley Point C в Великобритании стартовало через год после первого блока.

На конец 2019 года в мире в общей сложности насчитывалось 442 действующих реактора, что на семь меньше, чем в 2018 году, суммарная мощность на конец года - 392 ГВт.

Более двух третей действующих реакторов в настоящее время относятся к типу PWR.

WNA создана в 2001 году для продвижения атомной энергетики и поддержки компаний отрасли. Членами ассоциации являются ведущие мировые компании атомной отрасли.