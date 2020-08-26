Польша запретила пассажирские рейсы из 43 стран мира

Правительство Польши с 26 августа запретило международные пассажирские рейсы из 43 стран мира.

Как сообщает отраслевое издание avianews.com, в этом перечне нет Украины, однако в него вошли Россия, Израиль, Армения, Казахстан, Молдова, США и другие страны, передает БизнесЦензор.

Ограничения распространяются на гражданские самолеты с пассажирами. Исключение сделано для рейсов, которые выполнятся с разрешения правительства Польши или в интересах вооруженных сил страны.

Постановление утратит силу 1 сентября, однако столько небольшой срок действия документа может свидетельствовать о том, что власти Польши могут в ближайшем времени пересмотреть список стран.

Например, правительство Польши уже два раза снимало требование по обязательному карантину для прибывающих самолетами из Украины, однако это послабление отменялось буквально через несколько дней после ввода.

В целом полеты в Польшу запрещены из следующих стран: