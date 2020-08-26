Польша запретила пассажирские рейсы из 43 стран мира
Правительство Польши с 26 августа запретило международные пассажирские рейсы из 43 стран мира.
Как сообщает отраслевое издание avianews.com, в этом перечне нет Украины, однако в него вошли Россия, Израиль, Армения, Казахстан, Молдова, США и другие страны, передает БизнесЦензор.
Ограничения распространяются на гражданские самолеты с пассажирами. Исключение сделано для рейсов, которые выполнятся с разрешения правительства Польши или в интересах вооруженных сил страны.
Постановление утратит силу 1 сентября, однако столько небольшой срок действия документа может свидетельствовать о том, что власти Польши могут в ближайшем времени пересмотреть список стран.
Например, правительство Польши уже два раза снимало требование по обязательному карантину для прибывающих самолетами из Украины, однако это послабление отменялось буквально через несколько дней после ввода.
В целом полеты в Польшу запрещены из следующих стран:
- Босния и Герцеговина
- Китай
- Черногория
- Сан-Томе и Принсипи
- Россия
- Бразилия
- Саудовская Аравия
- Бахрейн
- Эсватини
- Мексика
- Израиль
- Катар
- Кувейт
- Аргентина
- Армения
- Чили
- Доминиканская республика
- Эквадор
- Габон
- Гватемала
- Гондурас
- Ирак
- Казахстан
- Кыргызстан
- Колумбия
- Косово
- Коста-Рика
- Северная Македония
- Мальдивы
- Молдова
- Панама
- Перу
- ЮАР
- Сальвадор
- Сербия
- Сингапур
- Суринам
- Кабо-Верде
- США
- Оман
- Люксембург
- Боливия
- Багамы
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