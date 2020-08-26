Остров Бали останется закрыт для туристов до конца года

Губернатор провинции Бали Я Вайан Костер отложил планы по возобновлению туризма на остров из-за роста случаев заражения COVID-19 в Индонезии, остров будет закрыт для путешественников до конца года.

Об этом сообщает газета The Indian Express, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Правительство Индонезии приняло решение не открывать Бали для иностранных туристов до конца 2020 года, поскольку эпидемиологическая ситуация ухудшается, и она не способствует возобновлению туризма как на Бали, так и в Индонезии в целом", – цитирует издание заявление губернатора.

По его словам, индонезийцам, которые планировали выехать из страны, также придется подождать с путешествиями за рубеж до конца 2020 года.

Как сообщалось, ранее планировалось, что курортный остров Бали в Индонезии откроется для иностранных туристов в октябре.

Однако в июне на Бали стало расти число заболевших коронавирусной болензнью, зарегистрировано 4576 случаев заражений, 53 человека скончались. По всей Индонезии зарегистрировано 155 тыс. случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 6,7 тыс. человек.

Бали ежегодно привлекает много иностранных туристов, которые приезжают на остров для пляжного отдыха, в фитнес и йога-туры, а также посещают с экскурсиями вулканы, рисовые поля и храмы. В 2019 году Индонезию посетили 16,1 млн иностранных гостей.