Падание в сфере услуг во втором квартале превысило 18%, – Госстат

Объем услуг, реализованный предприятиями сферы услуг потребителям во втором квартале 2020 года составил 192,7 млрд грн, что в сопоставимых ценах ниже уровня аналогичного периода 2019 года на 18,3%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор.

При этом объем услуг, реализованных населению, составил 16% от общего объема реализованных услуг.

Как сообщалось, по данным Госстата, объем реализации услуг в Украине в первом квартале 2020 года составил 227 млрд грн, что в сопоставимых ценах было всего на 1,7% ниже уровня января-марта 2019 года. При этом объем реализованных населению услуг составил 23,1% от общего объема.



