Экологическая инспекция оштрафовала Дарницкую ТЭЦ в Киеве

Государственная экологическая инспекция по итогам внеплановой проверки Дарницкой ТЭЦ ООО "Евро-Реконструкция" составила 7 административных протоколов на должностных лиц предприятия, предварительная сумма ущерба для окружающей среды оценивается в 0,8-1 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава Гоэкоинспекции Андрей Мальованый сообщил на своей странице в сети Facebook.

При этом глава ведомстсва не уточнил точную сумму наложенных штрафов, отметив, что они уже оплачены.

В то же время Мальованный сообщил, что проверка в течение 10 рабочих дней проводилась, в том числе на работающих котлоагрегатах ТЭЦ и золоотвале, на который киевляне жалуются больше всего.

Чиновник заверил, что на золоотвале установлена ​​современная система полива, которая не дает опасным мелкодисперсным частицам пыли загрязнять воздух. Кроме того, предприятие высадило 300 тополей, которые отделяют проспект Бажана от линии золоотвала, таким образом, удерживая частицы пыли от попадания в жилые районы.

Также не сообщается о нарушениях по итогам проверки выбросов от котлоагрегатов, так как сейчас предприятие использует в качестве топлива не уголь, а природный газ, который является более экологичным.

"Однако мы обнаружили нарушения в сфере водопользования. Объемы допустимых среднесуточных норм водозабора, предусмотренных разрешением на специальное водопользование, превышены. То есть, Дарницкая ТЭЦ в сутки осуществляет забор большого объема воды, чем это разрешено", – отметил Мальованный.