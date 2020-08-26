Количество новых случаев коронавируса вновь начало расти, – СНБО

За минувшие сутки в Украине выявлено 1 670 заболевших Covid-19, 36 ранее заболевших умерли, а 584 человека выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает БизнесЦензор.

Больше всего новых случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Одесской области (186), в Тернопольской (181), Харьковской (177), Львовской (171), Черновицкой (170), Ивано-Франковской (167) областях, а также в Киеве (95).

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 54 277 человек, что на 1 050 больше, чем днем ранее.

Количество инфицированных составило 110 085 человек, выздоровевших – 54 454, умерли с начала пандемии 2 354 человек.

Как сообщалось, 25 августа было выявлено 1 658 заболевших за сутки Covid-19, 24 августа – 1 799 новых больных, 23 августа сообщалось о 1 987 инфицированных за сутки Covid-19, 22 августа был зафиксирован рекорд – 2 328 инфицированных за сутки.



