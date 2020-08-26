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Нацкомиссия утвердила введение стимулирующих тарифов для облэнерго (обновлено)

Нацкомиссия утвердила введение стимулирующих тарифов для облэнерго (обновлено)

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила изменения в ряд постановлений относительно стимулирующего тарифообразования, установив, в частности, нормы дохода на старую и новую базу активов на уровне 3% и 16,74% соответственно.

Соответствующее решение принято на заседании комиссии 26 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка, комиссия уверена в этом решении.

"Мы не хотим, чтобы это была псевдореформа", – сказал глава НКРЭКУ, отметив, что это "очень взвешенное и смоделированное решение, которым конечно, не могут быть довольны все".

Согласно проектам постановлений, на первый регуляторный период (три года) устанавливаются отдельные регуляторные нормы дохода для "старой" и "новой" базы активов – 3% и 15,72%, достижение установленных показателей качества услуг переносится с 8-го на 13-й год после перехода на стимулирующее тарифообразование.

В то же время комиссия поддержала предложение "с голоса" о повышении уровня доходности на "новую" базу активов до 16,74%

Основным вопросом, вызвавшем дискуссии во время заседания, был вопрос нормы дохода на старую базу активов. Ряд лоббистов требовал устанавливать эту норму доходов на уровне до 8%, что позволило бы собственникам облэнерго собрать с рынка больше средств без осуществления новых инвестиций в модернизацию сетей. Со своей стороны комиссия не поддержала эти предложения.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Чому RAB-тарифи неможливі без росту цін на електроенергію

Как уточнили в пресс-службе НКРЭКУ, в соответствии с утвержденной методикой стимулирующего тарифообразования, предусматривается, что потери в сетях операторов системы распределения должны снизиться, по крайней мере, на 1% на первом классе напряжения и на 3,5% – на втором классе напряжения ежегодно.

Показатель SAIDI (средняя продолжительность отключения для каждого клиента) должен снизиться равномерно в течение 13 лет с 466 до 150 минут в городской местности и с 960 до 300 минут – в сельской.

Отмечается, что регулятор будет анализировать макрофинансовые и экономические показатели Украины, сбалансированность работы рынка, стоимость электроэнергии как товара и при позитивных сигналах вернется к рассмотрению вопроса увеличения показателей доходности ОСР с одновременным сокращением срока достижения целевых показателей.

Автор: 

обленерго (325) тарифи (1302) електроенергія (4234) НКРЕКП (1442) Підвищення тарифів (236) RAB (19)


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ну всё. будем стимулировать облэнерго нашими деньгами. мы им деньги а они нам качество услуг через 13 лет.
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26.08.2020 17:53 Відповісти
И то не факт.
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26.08.2020 18:07 Відповісти
Ура "товарищам" Ахметову, Суркису и Григоришину! Можно грабить караваны (энергорынок), инвестируй смело, покупай у своих же подкарманных фирм оборудование по сходной цене, потребители-лохи за всё заплатят с лихвой!
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26.08.2020 18:06 Відповісти
можно грабить коровани
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26.08.2020 18:22 Відповісти
ну лохи, куда уверенно двигаемся?
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26.08.2020 19:20 Відповісти
Електроенегія у нас вже дорожче чем в Европі, може праще в Польщі купувати?
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26.08.2020 20:59 Відповісти
Это тарифы на доставку. Можно хоть в Швеции-но Суркису заплати.
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27.08.2020 11:43 Відповісти
видел в твиттере картинку, что в Украине самая дорогая электроэнергия в Европе. Может пора уже вздернуть всех этих крыс обворовывающих народ??? Предлагаю народные суды сделать главным карательным органом Украины!!!
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27.08.2020 12:46 Відповісти

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