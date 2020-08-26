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Из Нацбанка уволился еще один директор департамента

Из Нацбанка уволился еще один директор департамента

Директор Департамента открытых рынков Национального банка Украины (НБУ) Сергей Пономаренко с 21 августа завершил работу на должности по собственному желанию.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

Пономаренко работал в Национальном банке с сентября 2014 года, с июня 2015 года – на должности директора Департамента открытых рынков. В его компетенции находилась реализация денежно-кредитной и валютной политики регулятора.

В связи с его увольнением НБУ с 25 августа объявил конкурсный отбор для замещения вакантной должности директора Департамента открытых рынков.

Как сообщалось, в начале августа из Нацбанка уволилась Ольга Прохоренко, которая с сентября 2016 года занимал должность директора департамента персонала.

Ранее из Национального банка уволились директор Департамента коммуникаций Наталья Бондаренко и директор юридического департамента Олег Заморский.

Кроме того, Совет НБУ согласовал увольнение замглавы Нацбанка Сергея Холода по собственному желанию. Он курировал сферу платежных систем и денежного оборота.

Автор: 

НБУ (9265) звільнення (1003)


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