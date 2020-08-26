"Проминвестбанк" отсудил у связанной с Григоришиным компании $44 миллиона

Суд частично удовлетворил иск "Проминвестбанка" к ООО "Энерджи Сервис" и решил взыскать с ответчика в пользу истца $41,25 млн и 75,5 млн грн задолженности по кредитному договору от 11 апреля 2014 года.

Соответствующее решение Хозяйственный суд Киева вынес 6 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

ООО "Энерджи Сервис" связывали с Константином Григоришиным.

Учредителями ООО "Энерджи Сервис" указаны Дмитрий Призюк и две кипрские компании – "Месда Трейдинг Лимитед" и "Ристом Энтерпрайзес Лимитед". Фирма фигурирует в ряде судебных производств вместе с "Запорожтрансформатором" Григоришина, формальным собственником которого значится Леонид Пивоваров (Швейцария).

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Как сообщалось, Хозсуд Запорожской области 17 октября 2019 года открыл производство по делу о банкротстве ЧАО "Запорожтрансформатор" по инициативе самого же предприятия.

В рамках дела о банкротстве банки заявили требования к предприятию на общую сумму более 10 млрд грн. В том числе заявленные требования "Проминвестбанка" составили 6,1 млрд грн, "Сбербанка" – 2,2 млрд грн, ING Bank N.V. – 741 млн грн, "ИНГ Банка" – 214,2 млн грн.

31 октября Суд в рамках дела о банкротстве ЧАО "Запорожтрансформатор" удовлетворил ходатайство распорядителя имущества и наложил арест на все движимое и недвижимое имущество предприятия (в частности, то, которое находится в залоге и ипотеке третьих лиц).

Согласно информации предприятия, на конец 2018 года его задолженность перед банками составила 8,87 млрд грн. При этом заявленная сумма внеоборотных активов составила 2,36 млрд грн, а оборотных активов – 1,77 млрд грн.

По данным АО "Запорожтрансформатор", предприятие поставляет оборудование в 88 стран. Общая численность персонала – 2 500 человек. Общая площадь завода – 700 тыс. кв.м. Производственная площадь – 230 тыс. кв.м.

В госреестре конечным бенефициаром "Запорожтрансформатора" числится одноклассник бизнесмена и менеджер швейцарского офиса Energy Standard Group Леонид Пивоваров (Швейцария), а ЛЭО – болгарин Максим Марков. Лондонский арбитраж ранее признал, что реальный владелец этих активов Григоришин.