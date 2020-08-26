БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
361 0

Экспорт зерновых нового урожая превысил 6 миллиардов

Экспорт зерновых нового урожая превысил 6 миллиардов

По состоянию на 26 августа Украина с начала нового 2020/2021 маркетингового года (МГ, июль-июнь) экспортировала 5,93 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 1,69 млн тонн меньше, чем на эту дату в прошлом МГ, преимущественно из-за снижения поставок кукурузы на 1,26 млн тонн.

Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитического портала АПК Украины, передает БизнесЦензор.

В частности, уже экспортировано 3,57 млн тонн пшеницы, что на 499 тыс. тонн меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, 1,82 млн тонн ячменя (больше на 66 тыс. тонн) и 0,53 млн тонн кукурузы.

По состоянию на 26 августа текущего года экспортировано также 30,8 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, Украина в 2019/2020 МГ экспортировала рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 13,5% превышает показатель предыдущего МГ.

Автор: 

зерно (1868) експорт (3825) зернові (1151)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 