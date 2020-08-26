Минобороны закупило у соратника Ляшко пожарных машин на 200 миллионов

Министерство обороны 13 августа при результатам тендера заключило три соглашения с ООО "Промышленная компания "Пожмашина" на закупку новых пожарных машин специального назначения на сумму 199,7 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договоров, в этом году поставят 25 тяжелых пожарных автоцистерн АЦ-12-100 (6302)-252М 2020 года выпуска на полноприводном шасси МАЗ-6302 6х6 2019-2020 года выпуска по 7,99 млн грн за штуку.

Машины оборудованы цистерной для воды объемом 11 тыс. литров, баком для пенообразователя на 1,32 тыс. л, а также верхним стационарным лафетным стволом, ручным пожарным стволом, подбамперной системой тушения, пожарным насосом, рукавами, радиостанцией, тепловизором, лестницами, огнетушителями и тому подобное.

Гарантийный срок на цистерну и бак составляет 10 лет, а на все оборудование – 2 года. Сумма договоров всего на 0,2% ниже ожидаемой стоимости закупки в 200 млн грн.

Конкуренты победителя торгов предлагали немного ниже цены, однако их отклонили.

Так, компания "THG Technik Handels Gesellschaft AG" (Швейцария) не оплатила тендерное обеспечение, а ООО "Компания Титал" отклонили из-за отсутствия свидетельства о присвоении международного идентификационного кода на предлагаемый товар.

"Компания Титал" оспаривает отклонения в суде. Она выиграла первую инстанцию, однако проиграла апелляцию. Сейчас Верховный Суд рассматривает кассационную жалобу от фирмы.

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Производитель "Пожмашина" зарегистрирован у Прилук Черниговской области на созданную в 2017 году фирму "Гартек Групп Лтд" (Великобритания). Его конечным бенефициаром и директором сейчас указан владелец "Gartech Group Ltd" Олег Аверьянов – депутат Черниговского облсовета от Радикальной партии Олега Ляшко. С июня 2015 года по май 2016 года Аверьянов был первым заместителем нынешнего главы ГосНС Николая Чечеткина. Его помещения обыскивали в 2015 году в связи с тендером на закупку пожарных машин, однако дело не попало в суд.

Подписантом "Пожмашина" является Олег Борщ, который в 2015 году шел в Черниговский облсовет от Радикальной партии.

Ранее Черниговское территориального отделения АМКУ оштрафовало "Пожмашина" и ООО "МАН Трак энд Бас Юкрейн" на 136 тыс. грн за сговор на тендере ГосЧС по закупке пожарных автомобилей в 2015 году. Впоследствии они отменил штраф в первой судебной инстанции и апелляции, но Верховный суд частично удовлетворил кассационную жалобу АМКУ, вернув дело на повторное рассмотрение.