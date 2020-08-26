Состояние богатейшего человека в мире впервые превысило $200 миллиардов

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса благодаря росту стоимости акций его компании на торгах 25 августа на некоторое время пересекло отметку в $200 млрд.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time, который отслеживает состояние миллиардеров в реальном времени а основании стоимости принадлежащих им активов, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

Безос владеет 11,1% акций Amazon. Накануне их стоимость на бирже NADAQ выросла с $3294,99 до $3346,49 (1,18%). На максимуме акции торговались по цене свыше $3357.

Благодаря этому, на пике стоимости оценка состояния Безоса составила $200,2 млрд.

После корректировки цены акций снизилась и оценка состояния: на 26 августа состояние Безоса оценивается в $199,7 млрд.

Как отмечает Forbes, состояние Безоса могло преодолеть планку в $200 млрд намного раньше, если бы не развод, в результате которого он отдал бывшей жене Маккензи Скотт четверть своей доли в Amazon (то есть 4% компании). Сейчас состояние Скотт оценивается в $63,4 млрд.

С начала года стоимость акций Amazon выросла на 89%. Рост стоимости компании подстегнула пандемия, в ходе которой увеличился спрос на услуги онлайн-магазинов и сервисов доставки.

В рейтинге самых дорогих компаний мира, торгующихся сейчас на американских биржах, Amazon занимает второе место после Apple. Рыночная капитализация Apple составляет $2,13 трлн, капитализация Amazon — $1,68 трлн.



