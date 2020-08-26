Из Нацбанка уволился еще один заместитель главы (обновлено)

Совет Национального банка Украины (НБУ) на внеочередном заседании 26 августа принял решение о прекращении полномочий заместителя главы Нацбанка, ответственного за финансово-административный и операционный блок, Романа Борисенко на основании его заявления об увольнении по собственному желанию.

Об этом сообщил член Совета НБУ Виталий Шапран, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интрефакс-Украина.

Шапран уточнил, чтона место Борисенко никто не назначен.

Как уточнили в пресс-службе НБУ, ранее Борисенко подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Роман Борисенко занимал должность заместителя главы правления НБУ с октября 2016 года.

Как сообщалось, ранее Совет НБУ согласовал увольнение заместителя главы центробанка Сергея Холода, назначив на его место по представлению нового главы регулятора Кирилла Шевченко Алексея Шабана.

Ранее Совет НБУ отказался внести в повестку дня вопрос о назначении Олега Чурия замглавы НБУ на повторный срок по представлению на то время главы НБУ Якова Смолия. 22 июля на его место уже по представлению нового главы НБУ Кирилла Шевченко был назначен Юрий Гелетий, который входил в набсовет "Укргазбанка" в то время, когда ним руководил нынешний глава Нацбанка.

Таким образом после увольнения Борисенко Кирилл Шевченко может сформировать абсолютное большинство в правлении НБУ.

Напомним, 16 июля Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского и назначала главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко, который в последние годы возглавлял государственный "Укргазбанк".