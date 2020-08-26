Кабмин закрыл въезд в Украину для иностранцев с 29 августа (обновлено)

Кабинет министров на заседании в среду, 26 августа, примет решение о введении запрета на въезд в Украину для иностранных граждан до конца сентября.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, открывая заседание правительства.

"Учитывая уровень заболеваемости, мы должны защитить наших сограждан и проявить ответственность перед нашими иностранными партнерами. Правительство сегодня рассмотрит вопрос о том, чтобы почти до конца сентября закрыть въезд для иностранных граждан", – сказал премьер.

Шмыгаль уточнил, что исключение составят иностранные граждане, которые имеют разрешение на проживание в Украине, являются членами международных и гуманитарных миссий, являются членами экипажей судов и тому подобное.

По словам премьера, в отдельных случаях разрешение на въезд в Украину сможет предоставлять глава Госпогранслужбы.

Как пояснил министр внутренних дел Арсен Аваков, решением предлагается внести изменения в постановление Кабмина №641 от 22 июля.

"Предложено... временно запретить въезд на территорию Украины иностранцев и лиц без гражданства, кроме некоторых категорий лиц. Скорректировать порядок пересечения КПВВ лицами на линии разграничения и админгранице с АР Крым, уточнить категории лиц, которые подлежат самоизоляции", – сказал Аваков.

Глава МВД уточнил, что въезд на территорию Украины будет запрещен для иностранцев, кроме лиц, которые следуют через территорию Украины транзитом и покинут территорию страны в течении 2 суток, учатся в Украине, проходят службу в Вооруженных Силах Украины, имеют вид на жительство в Украине, беженцев, сотрудников дипломатических представительств, представителей официальных международных организаций, миссий или членов их семей, а также водителей и членов экипажа транспортных средств.

Также въезд будет разрешен для пациентов или иностраных специалистов, а также для спортсменов и деятелей культуры, которые прибывают в Украину по приглашению предприятий или органов власти.

Как уточнил министр Кабинета министров Олег Немчинов, запрет вводится с 29 августа до 28 сентября.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров предлагает продлить карантин в Украине до 1 ноября.



