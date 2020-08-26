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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмин закрыл въезд в Украину для иностранцев с 29 августа (обновлено)

Кабмин закрыл въезд в Украину для иностранцев с 29 августа (обновлено)

Кабинет министров на заседании в среду, 26 августа, примет решение о введении запрета на въезд в Украину для иностранных граждан до конца сентября.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, открывая заседание правительства.

"Учитывая уровень заболеваемости, мы должны защитить наших сограждан и проявить ответственность перед нашими иностранными партнерами. Правительство сегодня рассмотрит вопрос о том, чтобы почти до конца сентября закрыть въезд для иностранных граждан", – сказал премьер.

Шмыгаль уточнил, что исключение составят иностранные граждане, которые имеют разрешение на проживание в Украине, являются членами международных и гуманитарных миссий, являются членами экипажей судов и тому подобное.

По словам премьера, в отдельных случаях разрешение на въезд в Украину сможет предоставлять глава Госпогранслужбы.

Как пояснил министр внутренних дел Арсен Аваков, решением предлагается внести изменения в постановление Кабмина №641 от 22 июля.

"Предложено... временно запретить въезд на территорию Украины иностранцев и лиц без гражданства, кроме некоторых категорий лиц. Скорректировать порядок пересечения КПВВ лицами на линии разграничения и админгранице с АР Крым, уточнить категории лиц, которые подлежат самоизоляции", – сказал Аваков.

Глава МВД уточнил, что въезд на территорию Украины будет запрещен для иностранцев, кроме лиц, которые следуют через территорию Украины транзитом и покинут территорию страны в течении 2 суток, учатся в Украине, проходят службу в Вооруженных Силах Украины, имеют вид на жительство в Украине, беженцев, сотрудников дипломатических представительств, представителей официальных международных организаций, миссий или членов их семей, а также водителей и членов экипажа транспортных средств.

Также въезд будет разрешен для пациентов или иностраных специалистов, а также для спортсменов и деятелей культуры, которые прибывают в Украину по приглашению предприятий или органов власти.

Как уточнил министр Кабинета министров Олег Немчинов, запрет вводится с 29 августа до 28 сентября.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров предлагает продлить карантин в Украине до 1 ноября.

Автор: 

карантин (2077) туризм (788) авіасполучення (2492) туристи (181) Шмигаль Денис (1484) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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"Кабмин закроет въезд в Украину для иностранцев"(с) Краще спочатку для ЛуганДонців!
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26.08.2020 14:21 Відповісти
Для россиян! Сколько там тех лугандонцев...
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27.08.2020 09:37 Відповісти
Одним словом, заборонять в'їзд всім окрім хасидів!
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26.08.2020 14:24 Відповісти
Який в цьому сенс? На місяць? і що? як це допоможе?
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26.08.2020 21:21 Відповісти
Эти идиоты вообразили, что из-за хасидов будет вспышка заболеваемости. Проблема в том, что хасидов много по всему миру. Но всё-таки большинство израильтяне, поэтому вполне достаточно было бы закрыть въезд только им и смириться с остальными. Тем более что Умань может реально поднять восстание теперь...
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27.08.2020 09:35 Відповісти
Ублюдочные мрази.
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26.08.2020 21:47 Відповісти
Барановирус поразил остатки мозгов этого кабмина. Там сидят или предатели, или сознательные вредители Украины! Населению давно плевать на ту статистику, что вы рисуете. Все знают, что основная цель этого всего уничтожение населения нашей страны экономически, и как следствие физически. А запрет въезда-это первый этап этой шариковщины.
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27.08.2020 00:04 Відповісти
Вот смотрите; могут же, когда хотят? А теперь представьте себе точно такой же указ, но распространяющийся только на граждан РФ и не на месяц, а до возврата Крыма. ЧТО МЕШАЛО сделать это в 2014 году? Что мешает сделать сейчас?
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27.08.2020 09:36 Відповісти
Армянская мафия нагибает лохов,
Клован на подтанцовке у авакяна
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27.08.2020 09:40 Відповісти

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